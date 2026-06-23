Los padres están siendo arrastrados entre 2 trabajos a tiempo completo

El Centro de Investigación Pew publicó un estudio la semana pasada sobre cómo las familias con dos padres que trabajan a tiempo completo equilibran sus vidas laborales y familiares. El estudio incluyó a 2,242 padres trabajadores en América.

Según los datos del Buró del Censo de EE. UU. analizados en el estudio, el número de familias con dos proveedores a tiempo completo ha aumentado a lo largo de los años. Hasta 2025, el 52% de las parejas de sexos diferentes trabajan ambos a tiempo completo. Hace una década era del 46% y en 1975 fue del 31%.

El costo de trabajar a tiempo completo

El estudio encontró que el 83% de las familias con dos padres que trabajan a tiempo completo creen que el arreglo es beneficioso para sus finanzas familiares, mientras que solo el 19% de las familias con un papá que trabaja a tiempo completo y una mamá que se queda en casa dijo lo mismo. Pero a pesar de los beneficios de un mayor ingreso, hay desafíos que vienen con ambos padres trabajando.

En una encuesta a padres que trabajan a tiempo completo y ya sea trabajan desde casa “todo o la mayoría del tiempo”, “algunas veces” o “rara vez/nunca”, casi el 50% de cada grupo estuvo de acuerdo con estas afirmaciones:

Equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares es difícil.

Tener un trabajo les hace más difícil ser buenos padres.

Han sentido que no podían dar el 100% en casa porque estaban equilibrando responsabilidades laborales y familiares.

“Resulta que los padres que trabajan desde casa y los que no son igualmente propensos a experimentar dificultades”, dijo el estudio.

Las causas del desequilibrio

De muchas de las respuestas de la encuesta, era evidente que las mamás que trabajan “tienen más dificultades para encontrar equilibrio” que los papás que trabajan, según el estudio.

Dan Carlson, director del Consejo de Familias Contemporáneas y profesor asistente de familia, salud y política en el Departamento de Estudios Familiares y del Consumidor en la Universidad de Utah, agregó algunas ideas a los hallazgos.

“Se ha vuelto cada vez más difícil para un solo sostén económico mantener una familia nuclear y lograr un estilo de vida de clase media”, dijo. “Para mantenerse al día, las mujeres, especialmente las madres, ahora trabajan por remuneración.”

Pero Carlson dijo que, aunque ahora es ampliamente aceptado que “las mujeres tienen tanto derecho a una carrera como los hombres”, no se cree “en el mismo grado que los hombres deberían asumir responsabilidades domésticas para compensar el tiempo de las mujeres en el trabajo remunerado”.

Este desequilibrio, dijo, “es parte de la razón por la que muchos padres experimentan conflictos entre el trabajo y la familia.”

Las respuestas en el estudio cantaban una tonada similar. Era mucho más común decir que las madres hacían más tareas de crianza y quehaceres domésticos que los padres entre las familias con dos padres que trabajan a tiempo completo.

Una mamá citada por Pew dijo: “Se supone que trabajo como si no tuviera hijos y se supone que ser una madre como si no tuviera un trabajo.”

Encontrar equilibrio

“No hay un libro de autoayuda que pueda solucionar este problema,” dijo Carlson. Él cree que la solución se encontrará a través de cambios culturales y estructurales. “Primero, necesitamos bajar las expectativas sobre lo que significa ser un buen padre.”

Carlson dijo que los estándares para la crianza de los hijos aumentaron al mismo tiempo que las madres ingresaron a la fuerza laboral.

“La crianza de los hijos se ha vuelto cada vez más intensiva y esto no es bueno para los padres y quizás ni siquiera sea tan bueno para los niños. Las madres de hoy pasan más tiempo cuidando a sus hijos que en la década de 1960 y 1970 cuando muchas menos madres trabajaban por remuneración. Los papás están haciendo tres veces más cuidados infantiles mientras trabajan solo unas horas menos. Todos están haciendo más trabajo y cuidado, y eso está llevando al agotamiento,” dijo.

Según Carlson, cambiar la cultura en torno al trabajo y la crianza, así como proporcionar más recursos para los padres trabajadores, llevará a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.