Jon Stewart se sumerge en la invasión de algas en la piscina de reflexión: ¿Reemplazaron el agua por Mountain Dew?

Jon Stewart se sumerge en la invasión de algas en la piscina...

En el episodio del lunes por la noche de “The Daily Show”, Jon Stewart cubrió el fiasco que es la renovación de la Fuente Reflectante del Monumento a Lincoln por parte del Presidente Donald Trump, que ahora está infestada de algas.

Stewart abrió el programa con fragmentos de sonido de CNN, que explicaban que los altos niveles de fosfato de la piscina invitaron a una “significativa floración de algas” que convirtió el monumento en “un mar de verde”.

“Eso es realmente muy verde”, bromeó Stewart. “¡Eso es verde neón! ¿Reemplazaron el agua con Mountain Dew?”

A través de otra serie de fragmentos de sonido, “The Daily Show” reveló que una de las compañías que trabajaban en la renovación ganó el trabajo a través de un “contrato sin licitación” y era “propiedad de un fideicomiso dirigido por el donante republicano John Cafaro”. Después de mostrar una foto de Cafaro a su audiencia, Stewart bromeó que parecía “un extra en ‘Guys and Dolls'”.

“¿Ese es el tipo de la piscina? ¿Donald Trump hace negocios con alguien normal?” exclamó Stewart. “Parece que Donnie Brasco fue picado por una abeja. Lo siento, para ser justo, esa tiene que ser una foto antigua de los años 80 cuando Gomez Addams estaba de moda”.

Luego, Stewart pasó a Anderson Cooper, quien explicó que Cafaro es un “vecino de Mar-a-Lago” que, en 2001, “se declaró culpable de conspirar para sobornar al entonces congresista James Traficant Jr.”

“¿El tipo de la piscina?” dijo Stewart. “El tipo de la piscina sobornó al congresista, y ahora obtiene el contrato de la piscina, eso tiene sentido. ‘¿Qué hago? Digamos que me dedico a la gestión de cloro’. Si eres como yo, cuando escuchaste por primera vez que la fuente reflectante tenía algas, probablemente pensaste para ti mismo, ‘espero que el presidente de los Estados Unidos esté personalmente involucrado en supervisar esto'”.

Mira todo el monólogo a continuación.