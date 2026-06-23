ESPN vuelve a contratar a la extrema izquierda anti-Sydney Sweeney mientras supuestamente considera despidos masivos

ESPN ha logrado avances significativos en la reducción del tono de su retórica política y social en los últimos años. Este fue un punto por el cual Colin Cowherd le dio crédito al presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, la semana pasada durante una discusión con OutKick.

Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse qué tan dedicada está ESPN a servir a los fanáticos y enfocarse en los deportes luego de un anuncio reciente. La semana pasada, la compañía anunció que había vuelto a contratar a David Dennis Jr.

La cadena dice que Dennis ahora cubrirá “NBA, música y cultura negra” en los programas de televisión de Andscape y ESPN.

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La primera pregunta obvia es por qué, en 2026, ESPN pagaría a alguien para que cubriera música y cultura negra en televisión. Sin embargo, más apremiante es el mensaje que acaba de enviar ESPN a sus empleados.

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Según se informa, la cadena está considerando despidos masivos este año tras la adquisición de NFL Network. Sin duda, esos recortes afectarían a personas talentosas y trabajadoras tanto en el aire como detrás de escena. Sin embargo, mientras los empleados se enfrentan a la pérdida de sus empleos, ESPN ha decidido reinvertir en Dennis, un personaje que ha pasado gran parte de los últimos años avergonzando a la cadena.

Si el nombre le suena familiar, tal vez recuerde que durante el “escándalo” de Sydney Sweeney-American Eagle, Dennis declaró que el anuncio lo dejó, espérelo, “mortificado”.

“No pensé nada en los anuncios de Sydney Sweeney. Pero luego los ACUDADOS REALES EN MENSAJERÍA, EUGENIA Y FASCISMO explicaron lo que estaba pasando, entonces sí, lo entendí y me mortifiqué bastante porque, a veces, ES BUENO ESCUCHAR A LOS EXPERTOS”, publicó en Bluesky.

Justo el tipo de persona de la que los fanáticos de los deportes estadounidenses quieren escuchar: alguien que encuentra mortificantes a las mujeres rubias bonitas.

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No es sólo que Dennis sea un idiota que se esfuerza demasiado. También es, como la mayoría de los idólatras raciales, notablemente hipócrita.

Horas después de la muerte de Hulk Hogan en julio pasado, Dennis publicó un artículo instando a los lectores a recordar a Hogan como un racista. Dennis argumentó que nada Hogan logró ser un ícono cultural importante porque usó la palabra N una vez durante una llamada telefónica grabada en secreto hace casi dos décadas.

“Cuando eres racista, ese es tu legado por encima de todo”, escribió Dennis. “Hulk Hogan murió siendo conocido como un racista que también se hizo famoso como luchador profesional”.

El argumento fue particularmente notable porque Dennis previamente alentó a los lectores a separar el arte del artista cuando hablaban de varios raperos condenados por crímenes violentos.

Es más, no aplicó tal estándar moral durante su obituario de Kobe Bryant.

En 2020, un día después de la muerte de Bryant, Dennis escribió un artículo titulado “Recordando a Kobe Bryant, un hombre que nunca confió en el mañana”. En el artículo, Dennis elogió a Bryant por sus logros en la cancha, en la comunidad y como padre.

“Nos mostró un amor paternal que fue hermoso ver cómo se desarrollaba. Es apropiado que de todos los memes e Internet que Kobe generó, desde contar hasta cinco, mirar a la multitud y dos hombres dispuestos a reunirse en Temecula para pelear por él, el último y más viral de ellos es Kobe explicándole baloncesto a Gigi”, escribió Dennis.

“Están en la cancha en un juego y él está analizando algunas mecánicas del baloncesto. Ella asiente, absorbe la información y luego termina la oración. Kobe toma medio latido, sonríe y asiente. Ella lo entiende. El orgullo brota de sus ojos”.

Sin embargo, al final del artículo, notarás una omisión: cualquier mención de las acusaciones de violación contra Bryant.

En 2003, una mujer de 19 años acusó a Bryant de violarla en Cordillera Lodge and Spa en Edwards, Colorado. Si bien el caso se abandonó después de que el acusador se negó a testificar, las pruebas contra Bryant eran sustanciales.

“Los fiscales parecían tener argumentos sólidos”, afirmó un artículo del New York Times de 2020. “Según documentos judiciales, un examen de la mujer en un hospital reveló un hematoma en el cuello y desgarros en la pared vaginal. Tanto su ropa interior como la camisa de Bryant estaban ensangrentadas. Bryant le dijo a la policía que no había pedido explícitamente su consentimiento”.

Sin embargo, la última inversión de ESPN aparentemente encontró menos daño en lo que Bryant pudo haberle hecho a esa mujer que en lo que Hogan dijo durante una llamada telefónica privada décadas antes.

Parece ser una de esas personas que tratan calificar los crímenes con más gravedad que los crímenes violentos.

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En otra parte, Dennis instó a Lane Kiffin a intentar impedir que Luisiana “erradicara” el poder de voto de los negros, como si esa afirmación fuera evidentemente cierta y Kiffin tuviera alguna capacidad para influir en ella. También desafió a los espectadores de la WNBA que solo miran a Caitlin Clark a detener viendo la liga por completo.

Más recientemente, calificó a LeBron James de “gentrificador” por decir que preferiría jugar en Nashville que en Memphis. Al parecer, según Dennis, una persona negra siempre debe defender Memphis porque alberga el Museo Nacional de Derechos Civiles.

Incluso si nunca antes has oído hablar de Dennis, puedes entender con estos ejemplos exactamente lo que está haciendo. Está tratando de desempeñar el mismo papel que desempeñaron Jemele Hill y Bomani Jones antes que él. Quiere ser la versión de Joy Reid de ESPN.

Pero ESPN debería saberlo mejor. Hill y Jones fracasaron. Los programas creados en torno a ellos, incluidos “SC6” y “High Noon”, estuvieron entre las mayores decepciones de la cadena.

Al menos Hill y Jones eran figuras reconocibles. Dennis no lo es. Aparece de vez en cuando, avergüenza a ESPN y luego vuelve a difundir la idolatría racial en Bluesky.

ESPN contrató a David Dennis Jr. en 2021 como señal de participación en el supuesto ajuste de cuentas racial. En ese momento, la idea de contratar al hijo de un activista de derechos civiles probablemente atrajo a los ejecutivos. Entonces fue una mala decisión.

Pero ESPN era una empresa diferente en ese momento.

Hacer este movimiento ahora, justo cuando la cadena ha comenzado a recuperar la confianza de los fanáticos del deporte promedio, es imperdonable. Muestra que ESPN todavía prioriza las políticas de identidad y las relaciones públicas por encima de los intereses de sus consumidores.

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Y eso recae sobre los hombros de Jimmy Pitaro. Si realmente quisiera llevar a ESPN más allá de la mentalidad despierta de la era BLM, no habría aprobado la renovación de este payaso.

Al menos ESPN ya ha despedido a muchas de sus bellas mujeres rubias. De no ser así, Dennis habría corrido el riesgo de tener que compartir set con una de esas mujeres “mortificantes”.