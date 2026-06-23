El Pentágono busca $80 mil millones del Congreso para la guerra con Irán

El Pentágono necesita aproximadamente $80 mil millones, en su mayoría para cubrir los costos de la guerra de EE. UU. contra Irán, sumándose al importante aumento del gasto militar que está buscando el Presidente Donald Trump. La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca aún no ha hecho una solicitud formal al Congreso. Pero el Secretario de Defensa Pete Hegseth ha estado haciendo rondas en el Capitolio, incluyendo el lunes por la noche. Un subsecretario adjunto de Defensa informó a los senadores sobre la solicitud de financiación para Irán la semana pasada, según dos personas familiarizadas con la situación pero no autorizadas para discutirlo públicamente. El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los acontecimientos.

La presión por miles de millones de dólares en financiamiento para la guerra en Irán llega en un momento político tenso. Los legisladores son escépticos sobre el acuerdo que Trump cerró con Irán para poner fin a la guerra, y están cautelosos sobre los próximos pasos. La Casa Blanca ha solicitado un notable $1.5 billones para el Pentágono, un aumento de casi el 50% sobre los niveles de financiamiento actuales del año fiscal en curso. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que espera una solicitud de gasto suplementario de la administración para la guerra, y cuando llegue, “trabajaremos en ello y veremos dónde están los votos”. “Necesitamos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para reponer y suministrar muchos de nuestros munición que se ha agotado, no solo por lo que está sucediendo con Irán, sino antes de eso”, dijo Thune, del estado de Dakota del Sur.

El subsecretario de Defensa Stephen Feinberg habló con varios senadores sobre la propuesta en llamadas la semana pasada y notificó a los comités del Congreso que la solicitud de $80 mil millones había sido enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto. El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Sin embargo, el paquete de financiamiento casi con seguridad tendrá problemas con los legisladores que se niegan a apoyar la decisión de Trump de ir a la guerra y son reacios a darle al Pentágono más dinero en un momento de altos costos de vida para los estadounidenses en casa. “Estás gastando los impuestos ganados con el esfuerzo de las familias en una guerra que muchos se oponen fuertemente”, dijo la senadora demócrata Patty Murray a Hegseth en una audiencia el mes pasado.

Además de la financiación para Irán, los republicanos esperan asegurar alrededor de $1.1 billones a través del proceso regular de asignaciones, que típicamente requiere el apoyo de ambos partidos para su aprobación. Luego, esperan asegurar otros $350 mil millones a través de una votación en su mayoría por partido más adelante este verano. La cantidad solicitada por el Pentágono es significativamente más alta que la estimación de $29 mil millones en costos de guerra que Hegseth dio al Congreso durante su testimonio el mes pasado. La mayor parte de esa cantidad estaba relacionada con la reposición de municiones y la reparación de equipos, pero también incluía costos operativos para mantener fuerzas desplegadas. Esa estimación no incluyó el costo de reparar o reconstruir sitios militares de EE. UU. dañados en la región.

También es mucho más bajo que los $200 mil millones iniciales que el Pentágono flotó como los costos al comienzo de la guerra. Una estimación inicial situó el costo de la primera semana de la guerra en $11.3 mil millones. El senador Brian Schatz de Hawái, miembro del liderazgo del Partido Demócrata, dijo que espera que el costo real podría ser mucho mayor que los $80 mil millones propuestos.

Schatz dijo que no ha hecho ningún recuento de los demócratas sobre si hay apoyo para un proyecto de ley centrado en Irán, “pero no he encontrado a nadie que quiera hacer esto”. Pero el senador republicano Jim Banks de Indiana dijo: “Para mí se trata menos de la guerra, se trata más de los almacenes”. Banks dijo, “Lo vendería a mi estado como una inversión en nuestra base industrial de defensa, relocalizando la producción de defensa en Indiana”. El senador Jack Reed, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que el financiamiento para un suplemento en Irán no se puede hacer de forma aislada. Debe hacerse después de que los legisladores de ambos partidos hayan acordado un monto total de gastos para programas de defensa y no defensa, “entonces el resto de esto seguiría bastante rápidamente”, dijo Reed. Y el senador John Hoeven de Dakota del Norte, miembro del subcomité de Defensa de Asignaciones, dijo que ha estado trabajando con la administración para ampliar el paquete e incluir fondos para ayuda por desastres para California, Hawái y otros estados afectados por incendios y problemas climáticos, así como ayuda agrícola para los granjeros.

“Creo que esa es la combinación que podría aprobarse”, dijo Hoeven. Hegseth se negó a responder preguntas de los reporteros tarde el lunes mientras caminaba por el Capitolio. Pero en el tema del costo de la guerra, Hegseth respondió retóricamente durante una audiencia del Senado el mes pasado, preguntando, “¿Cuál es el costo de que Irán obtenga un arma nuclear?”. Reconoció que la decisión del presidente de enfrentar la amenaza de un Irán nuclear “viene con un costo, y reconocemos eso”.

___ Los escritores de Associated Press Konstantin Toropin y Ben Finley contribuyeron a este informe.