En 2025, las fuerzas gubernamentales fueron los mayores perpetradores de violencia contra los niños en conflictos armados.

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NACIONES UNIDAS, 22 de junio de 2026 (IPS)– Un número récord de niños fue sometido a graves violaciones por parte de las partes en conflictos armados, el más alto desde que se estableció el mandato de la ONU para los niños y los conflictos armados (CAAC) en 1996.



En el informe anual del Secretario General, fuentes verificadas por la ONU confirmaron 35.558 violaciones cometidas contra niños durante conflictos armados. Este es el cuarto año consecutivo en que los incidentes han aumentado respecto a años anteriores.

Los datos en el informe se basan en hechos ocurridos y verificados en 2025. Al menos 24,174 niños se vieron directamente afectados o les fueron violados sus derechos, a través de asesinatos y mutilaciones, reclutamiento forzado, secuestros, violencia sexual y negación de asistencia humanitaria. Al menos 1 de cada 3 víctimas eran niñas. El asesinato de niños aumentó en un 34 por ciento en comparación con los incidentes de 2024, totalizando 14,224 niños asesinados o mutilados. 5129 niños fueron secuestrados, hubo al menos 8322 casos de negación de asistencia humanitaria. 6607 niños fueron reclutados o utilizados por grupos armados, y un total de 1667 niños fueron detenidos por su conexión real o presunta con grupos armados.

Por primera vez desde que se creó el mandato del CAAC, las fuerzas gubernamentales fueron responsables del mayor número de violaciones graves. Además del asesinato y mutilación de niños, las fuerzas gubernamentales fueron en gran medida responsables de la destrucción o uso militar de escuelas y hospitales, y de la negación de acceso humanitario. Este sentido de impunidad se ve amplificado por las hostilidades, y en el aumento del uso de armas explosivas de amplio alcance en áreas densamente pobladas, lo que resulta en más víctimas civiles. El uso de inteligencia artificial y sistemas de armas autónomos también ha cambiado.

Los estados responsables del mayor número de violaciones incluyeron a Israel, los territorios palestinos ocupados, Myanmar, Somalia, Nigeria y la República Democrática del Congo (RDC). Las fuerzas israelíes fueron responsables de casi un tercio de las graves violaciones en el informe: 12,455. En la RDC, se cometieron 4,114 graves violaciones contra niños, incluidas 519 muertes y 1067 secuestros.

La Subsecretaria General Vanessa Frazier, Representante Especial para la Niñez y los Conflictos Armados, advirtió que la frecuencia, e intensidad, de las violaciones contra los niños reflejan un creciente desprecio por el derecho internacional y los derechos protegidos de los niños.

“2025 fue sin duda uno de los capítulos más oscuros para la protección de la infancia desde que comenzó el monitoreo”, dijo Frazier. “Cuando los Estados, que tienen la obligación de proteger a los niños, en lugar de eso contribuyen a su sufrimiento, señala la erosión más profunda del respeto por el derecho internacional. Los principios de humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad deben ser restaurados, sin excepciones”.

Frazier dijo a los reporteros el 18 de junio que el informe está destinado a ser una “herramienta de responsabilidad”. Debe ser utilizado por los estados miembros para informar sus propias acciones y tomar las medidas apropiadas necesarias para proteger a los niños en conflictos armados. En el caso de los países mencionados en el informe con situaciones en curso, esta es también una oportunidad para que entren en acuerdos para reducir y prevenir nuevas violaciones durante el conflicto entre ahora y el año siguiente.

Frazier confirmó que los primeros borradores del informe se compartieron con estos países en marzo, y los países tuvieron al menos un mes para presentar sus propias pruebas que fueran corroboradas con los datos verificados por la ONU. Agregó que el diálogo abierto entre su oficina y los países se fomenta, si esos países deciden participar en primer lugar.

El informe insta a los estados miembros a cumplir con el derecho internacional para proteger a civiles, especialmente a los niños, durante tiempos de conflicto, mediante el cumplimiento de sus compromisos con los acuerdos de paz y seguridad existentes. También se pide a las partes en conflicto que desarrollen e implementen planes de acción con la ONU, y que otorguen acceso a la ONU para llevar a cabo un monitoreo exhaustivo y reportar las graves violaciones contra los niños.

El informe también insta a las empresas de tecnología y redes sociales a tomar medidas concretas para evitar que sus plataformas sean utilizadas por grupos armados para reclutar y explotar a los niños, y a cooperar con los mecanismos de rendición de cuentas y protección infantil. El mal uso de la tecnología digital puede tener efectos adversos en el bienestar de los niños, incluso en contextos pacíficos. Sin suficientes protecciones legales y monitoreo adecuado, es más probable que los niños estén expuestos a desinformación y contenido de reclutamiento.

Un alto funcionario de la ONU dijo a Inter Press Service que el reclutamiento en línea es un problema generalizado en varias áreas de conflicto, y que se necesitan más recursos para crear responsabilidad. El funcionario confirmó que Frazier y su oficina estaban en contacto con legisladores de la Unión Europea para determinar cómo los marcos existentes como la Ley de Servicios Digitales podrían proteger a los niños. La oficina también está trabajando con TikTok en Colombia para implementar estrategias para evitar el reclutamiento y uso de niños durante los conflictos.

Frazier instó a los actores estatales a adoptar planes de acción para proteger y reintegrar a los niños anteriormente asociados con grupos armados. En 2025, 13,112 niños recibieron protección y apoyo para la reintegración con la ayuda de otras agencias de la ONU como UNICEF y sus socios. Esto requiere apoyo financiero de donantes y estados, tanto como la voluntad política. Se necesitan más inversiones en medidas de rendición de cuentas y prevención entre las partes en conflicto, a través de asociaciones con la ONU, gobiernos y partes en conflicto.

Antes de ser Representante Especial del Secretario General (SRSG) para la Niñez y los Conflictos Armados, Frazier fue Representante Permanente de Malta ante la ONU durante su mandato en el Consejo de Seguridad de 2023-2024. Tanto en su capacidad como SRSG como miembro del Consejo de Seguridad, Frazier ha visitado sitios de conflicto y ha hablado directamente con niños afectados. Reflejó que fue particularmente agravante ver a actores estatales en la lista de perpetradores en el informe, dado que los actores estatales, que también son estados miembros de la ONU, se supone que deben cumplir con el estado de derecho y proteger a los niños. “No es aceptable que haya nueve actores estatales en la lista, independientemente de quiénes sean y lo malos que sean”, dijo Frazier.

Lo que más le llamó la atención es que muchos de estos incidentes que resultaron en tantas víctimas infantiles podrían haberse evitado. Los actores estatales parecen tomar la decisión consciente y operativa de atacar fábricas de armas o fortalezas enemigas, independientemente de si infraestructuras civiles como escuelas están cerca y resultarían afectadas en el radio. Incluso si esas infraestructuras no son el objetivo previsto, los actores estatales llevarán a cabo los ataques, lo que muestra un desprecio por el derecho internacional humanitario y una falta de preocupación por las consecuencias de las bajas civiles. Son los niños los que sufren las consecuencias de las decisiones de los actores estatales, dijo Frazier.

“Creo que para los actores estatales es peor que para los no estatales, porque este mandato se creó originalmente para apuntar a grupos armados y no estatales; aquellos que trabajan fuera de la ley. No podemos tener actores estatales que se supone que trabajan dentro de los límites de la ley, ahora trabajando fuera de los límites de la ley. Eso no debería ser algo aceptable”.

Informe de la Oficina de IPS en la ONU