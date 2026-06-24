El Gobierno de Ecuador, bajo la presidencia de Daniel Noboa, acaba de declarar un “conflicto armado interno” en el país, permitiendo el despliegue de personal militar extranjero con inmunidad, lo que significa tropas o personal de defensa de un país operando en el territorio de otra nación bajo acuerdos bilaterales o tratados internacionales. Las naciones que colaborarán son los Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, sujetos a los acuerdos internacionales firmados por el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, la inmunidad que disfrutarán las tropas extranjeras en Quito, la capital del país, y otras diez provincias es una protección legal que evita que sean juzgados por “los tribunales locales del país anfitrión” si cometen crímenes o daños durante el cumplimiento de sus deberes operativos.

Para contextualizar las medidas adoptadas, Noboa señaló recientemente que “los narcoterroristas ahora enfrentarán un Ecuador más fuerte y mejor preparado que ya no lucha solo”. Conocido con frecuencia como ‘el país de los cuatro mundos’ debido a su impresionante diversidad geográfica y climática, este territorio relativamente pequeño ha estado sufriendo una crisis que se multiplicó durante los primeros seis meses del año, desencadenando esta decisión extrema de 60 días por parte del presidente.

El país también sufre una prolongada recesión económica, que, aunque disminuyó el año pasado, ahora se ve afectada por conflictos armados externos y fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, así como desastres naturales que afectan las exportaciones agrícolas, especialmente plátanos, cacao y camarones.

Los principales periódicos del país, como El Universo y Expreso, han destacado en las últimas horas la gravedad de la trayectoria de las megabandas transnacionales como Los Choneros y Los Lobos. Se cree que Los Choneros llegaron a tener entre 12,000 y 20,000 miembros cuando se consideraban la organización criminal más importante en Ecuador a fines de la década de 1990 y se identificaban como “un brazo armado de un cartel colombiano, buscando controlar las rutas de tráfico marítimo hacia México y Estados Unidos”. Ahora existen serias sospechas de que se han asociado con organizaciones criminales mexicanas.

Por otro lado, Los Lobos es la segunda organización criminal más grande del país, comandando aproximadamente 8,000 miembros. Según El Universo, el grupo “también ha participado en varios motines carcelarios que dejaron más de 400 personas muertas en un solo año en el país”. Además, durante exactamente diez años, este grupo ha proporcionado armas y seguridad para el Cartel de Jalisco Nueva Generación de México, que mantiene una fuerte presencia a lo largo de las rutas de cocaína de Ecuador. Las autoridades de seguridad ecuatorianas creen que Los Lobos podrían haber sido responsables del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante la campaña electoral de ese año.

En las últimas horas, el Gobierno ha profundizado su explicación al pueblo ecuatoriano sobre las medidas excepcionales que acaban de ser adoptadas, enfatizando que las organizaciones terroristas citadas “amenazan seriamente la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”. Al mismo tiempo, se destaca que la cooperación militar internacional permite “fortalecer acciones, permitiendo la coordinación del personal extranjero con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Aproximadamente 13,000 militares han comenzado a desplegarse hace unos días en cuatro de las provincias más violentas “para reforzar las operaciones contra el crimen organizado”, y estas ciudades representan casi la mitad del país, según el periódico Expreso, de Guayaquil, la ciudad más grande y más poblada de Ecuador.

También se ha dispuesto que el Presidente de la República “otorgará indultos, reducirá o conmutará penas a favor de militares, policías y civiles que participen en estas operaciones”. Noboa ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional (un parlamento unicameral que ejerce la función legislativa y el primer poder del Estado en el país) que otorgue amnistías a aquellos que hayan actuado en defensa del Estado.

El presidente ecuatoriano reconoció en su momento que para esta integración con Estados Unidos, hubo un impulso especial después de “la última reunión en el Pentágono”. Por otro lado, varios medios de comunicación en Quito han resonado numerosos y frecuentes “motines, hacinamiento y enfrentamientos” dentro de centros de rehabilitación, a menudo controlados por facciones criminales.