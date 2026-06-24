¡El Anillo Oura tiene más del 50% de descuento para el Día del Prime!

El Oura Ring se ha convertido en uno de los dispositivos tecnológicos ponibles más reconocibles en el mercado, no porque parezca tecnología ponible, sino porque no lo es. El discreto anillo inteligente, usado por atletas, obsesionados con el bienestar y celebridades por igual, realiza un seguimiento del sueño, la actividad, el estrés, la frecuencia cardíaca y la recuperación sin la pantalla, volumen o notificaciones constantes de un reloj inteligente.

Ahora, uno de los modelos más elegantes de la marca está obteniendo un raro descuento por el Prime Day. El Oura Ring 4 Ceramic en Tide está en oferta para el Amazon Prime Day, con ciertos modelos marcados casi un 50% por debajo de su precio habitual de $499.

Ese tipo de descuento es notable para Oura, cuyos anillos rara vez ven fuertes reducciones de precio fuera de los eventos de compras importantes. Los anillos inteligentes de la marca suelen posicionarse como dispositivos premium de seguimiento de salud, con precios que comienzan en cientos de dólares y aumentan según el acabado. La edición Cerámica es una de las versiones más vanguardistas de la línea Oura Ring 4, lo que hace que esta oferta del Prime Day sea especialmente convincente para aquellos que han estado esperando probar el rastreador viral sin pagar el precio completo.

El Oura Ring 4 también incluye el Asesor de IA de la marca, que puede ayudar a interpretar tendencias de salud en términos más conversacionales, y es compatible tanto con iOS como con Android. La duración de la batería también es otro punto de venta: Oura dice que el Ring 4 puede durar hasta ocho días con una sola carga, dependiendo del uso, lo que facilita llevarlo continuamente que muchos rastreadores basados en la muñeca que necesitan ser cargados todas las noches o cada dos.

También hay un costo de membresía a tener en cuenta. Los nuevos usuarios de Oura obtienen un mes gratis de Membresía de Oura, después de lo cual la suscripción cuesta $5.99 al mes. Sin la membresía, los usuarios obtienen una versión más limitada de la aplicación; la suscripción desbloquea información más profunda, tendencias y datos de salud personalizados.

Sin embargo, el descuento del Prime Day hace que el costo inicial sea mucho más fácil de justificar. A precio completo, el Oura Ring 4 Ceramic es un lujo. En venta por casi la mitad de precio, se convierte en una de las ofertas más fuertes de tecnología ponible del Prime Day, especialmente para los compradores que desean seguimiento de salud pero no quieren llevar un Apple Watch, Fitbit o Garmin todos los días.

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