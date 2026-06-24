Ecuador, que ha concedido cinco goles en 18 partidos de clasificación, lograría dos porterías a cero en la Copa del Mundo si no fuera por el gol de último minuto de Amad Diallo para Costa de Marfil en la jornada uno, pero esa resistencia defensiva no preocupa al delantero alemán Jamie Leweling.

Die Mannschaft, que terminará en la cima del Grupo E, ganó su partido inaugural 7-1 contra Curazao antes de remontar con goles después del minuto 67 para vencer a Costa de Marfil 2-1.

“Definitivamente encontraremos formas de romper su defensa y marcar goles”, dijo Leweling de Stuttgart sobre La Tri. “Conocemos a sus jugadores.

“Juegan al más alto nivel, son peligrosos. Tenemos unos cuantos jugadores que aún no han jugado y, cuando entren, darán todo y traerán alegría a Alemania – puedo decir eso.”

El capitán Enner Valencia es el candidato más probable para poner fin a la espera de más de 203 minutos de Ecuador por un gol en un Mundial en un partido que deben ganar para tener oportunidades de llegar a la fase eliminatoria.

El máximo goleador récord de su país había marcado cada uno de los seis goles previos de Ecuador en Copas del Mundo antes de que Moisés Caicedo anotara el más reciente en una derrota contra Senegal en 2022.

“Las cabezas con las que anotó le valieron el apodo de Superman”, dijo su compañero Piero Hincapie a la FIFA del jugador de 36 años.

“Siempre estaba ahí para animarme, incluso durante los momentos difíciles que he tenido aquí. Siempre estaba para nosotros como capitán, dándonos ese impulso extra para seguir soñando.”

Costa de Marfil y Curazao se enfrentarán en Filadelfia en la última jornada del grupo de manera simultánea el jueves.

Contexto: La selección de fútbol de Ecuador se prepara para enfrentar a Alemania en la Copa del Mundo del 2026.

Verificación de Hechos: Los equipos mencionados han tenido enfrentamientos y resultados en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo.