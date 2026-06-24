Nuevo campo de golf de Tiger Woods llegando a comunidad turística de Virginia.

Un nuevo campo diseñado por Tiger Woods llegará al Tributer Resort en Lake Anna, Virginia, como un futuro punto de acceso para el creciente componente residencial en desarrollo de la propiedad de destino que en 2021 abrió uno de los mejores nuevos campos en el estado.

El segundo campo no comenzará a construirse hasta 2028, pero el proyecto de TGR Design forma parte de los ambiciosos planes de expansión de Reef Capital Partners, el grupo propietario detrás de destinos de golf más nuevos como Black Desert Resort (UT) y Sweetens Cove (TN) que continúan ganando popularidad.

Situado en el centro de Virginia, a unas 55 millas al norte de Richmond y a 85 millas al suroeste de Washington D.C., el Tributer Resort actualmente cuenta con Cutalong Golf Club, un campo de campeonato de 18 hoyos modelado tras el National Golf Links of America de C.B. Macdonald. El curso actual fue reconocido por Golf Digest en 2023 como uno de los cinco mejores campos privados nuevos en EE. UU. y el próximo campo TGR proporcionará una segunda experiencia de golf de campeonato distintiva.

Tributer Resort está evolucionando hacia un destino de estilo de vida y residencial bajo Reef Capital Partners, que adquirió la propiedad en 2018, con un entorno de golf todo el año y también centrado en la hospitalidad y la vida frente al lago cerca del Lago Anna. Cuando esté completo, la comunidad incluirá más de 900 residencias junto con múltiples espacios de comedor, instalaciones de bienestar, recreación junto al lago, experiencias al aire libre personalizadas y sistemas de senderos.

“Este anuncio del nuevo campo representa un hito importante en la evolución del Tributer Resort y refuerza nuestro compromiso de construir un destino de golf de alta calidad en Lake Anna”, dijo el gerente general del Tributer Resort, Ian Sikes. “Junto con nuestras ofertas existentes, esta adición aporta un nuevo nivel de emoción y distinción al club y la comunidad”.

(Las nuevas incorporaciones de campos de golf en Tributer Resort reflejan la ambición de Reef Capital Partners y la visión de desarrollo de la propiedad.)

(Source for fact-check: https://www.forbes.com/sites/erikmatuszewski/2023/10/01/tiger-woods-designed-course-coming-to-growing-tributer-resort-in-central-virginia/?sh=6899d0a93a34)