Conflicto armado, recortes de financiamiento y presiones en la cadena de suministro profundizan los riesgos de hambre global

El conflicto armado, los impactos económicos y las presiones climáticas están impulsando el deterioro de la inseguridad alimentaria en muchas de las regiones más vulnerables del mundo, según el último informe de Puntos Críticos de Hambre para junio-noviembre de 2026, publicado conjuntamente por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El informe analiza 13 puntos críticos de hambre donde se espera que la inseguridad alimentaria aguda empeore hasta 2026, con Yemen, Palestina, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Nigeria y Haití entre las áreas de mayor preocupación. El conflicto sigue siendo el principal impulsor de la inseguridad alimentaria en 12 de los 13 puntos críticos identificados en el informe.

El informe encontró que en los últimos cinco años los niveles de conflicto se han duplicado, con una de cada seis personas en todo el mundo expuestas a la violencia armada en 2025. Identificó a 117,3 millones de personas desplazadas a la fuerza hasta 2025, abrumando severamente a las comunidades anfitrionas y profundizando la inseguridad alimentaria.

El informe también advierte que los riesgos de hambruna persisten en múltiples ubicaciones. Sudán fue identificado como enfrentando una de las crisis alimentarias más graves del mundo, mientras que también se identificaron riesgos de hambruna en Yemen, Gaza, Sudán del Sur y Somalia. El informe elevó a Nigeria y Somalia al punto de mayor preocupación debido al deterioro de las proyecciones de que grandes partes de sus poblaciones podrían enfrentar niveles catastróficos de inseguridad alimentaria durante el periodo de pronóstico. Se proyecta que Nigeria tenga el mayor número de personas enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda entre todos los puntos críticos identificados, con aproximadamente 34,8 millones de personas afectadas.

Además del conflicto como principal impulsor de la inseguridad alimentaria, las presiones económicas y de la cadena de suministro se están sumando, creando nuevas vulnerabilidades. En el lanzamiento del informe el 18 de junio, representantes del PMA y de la FAO advirtieron que las interrupciones en las rutas comerciales globales pueden empeorar aún más la inseguridad alimentaria. Según funcionarios de la FAO, cerca de una cuarta parte de los suministros de petróleo globales y un tercio del comercio global de fertilizantes pasan por el Estrecho de Ormuz, lo que significa que las interrupciones pueden aumentar los precios del combustible, los costos de transporte y seguros, así como los fertilizantes. La FAO dice que estos efectos en cascada pueden aumentar el costo de las operaciones humanitarias, elevar los precios de los alimentos y retrasar la entrega de asistencia a aquellos que ya sufren de inseguridad alimentaria aguda. Para los hogares con un poder adquisitivo extremadamente bajo y las organizaciones humanitarias con un presupuesto continuamente bajo presión, un aumento en estos factores puede tener consecuencias graves.

El PMA y la FAO advierten que los riesgos climáticos también están aumentando, mencionando la capacidad de El Niño para producir patrones desiguales de lluvia, lo que podría interrumpir la producción agrícola local en múltiples regiones vulnerables.

Mientras esto ocurre, las organizaciones humanitarias se ven cada vez más constreñidas con menos recursos para responder. Según el PMA y la FAO, la financiación a los grupos humanitarios disminuyó aproximadamente un 59 por ciento entre 2022 y 2025, niveles vistos por última vez en 2016-2017. Durante el mismo período, la proporción de la población enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda se duplicó, lo que significa que con menos de la mitad de la financiación, los grupos humanitarios tienen que lidiar con el doble de personas necesitadas, en comparación con la financiación y los niveles de inseguridad alimentaria en 2016-2017. Esta combinación de reducción de la ayuda y aumento de la inseguridad alimentaria obliga a los grupos humanitarios a reducir la asistencia, a pesar de las crecientes necesidades.

Respondiendo a una pregunta de Inter Press Service sobre las interrupciones en la cadena de suministro y la prevención de riesgos, Rein Paulsen, Director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO, argumentó que fortalecer la producción local de alimentos es parte de la solución, añadiendo también que una inversión de USD 17,7 millones resultó en “la producción de unos 515 millones de dólares en alimentos en Sudán”. Agregó que en algunos contextos, la producción de mijo ha ayudado a cientos de miles de hogares, a pesar del conflicto y las interrupciones en las cadenas de suministro. “Mayor énfasis en la producción local es parte de la respuesta”, dijo Paulsen.

Según datos de la FAO citados por Paulsen, el programa de producción de mijo generó aproximadamente USD 29 en producción de alimentos por cada dólar invertido. El PMA y la FAO han destacado que muchas hambrunas modernas son prevenibles y predecibles, advirtiendo que la financiación sostenida, el acceso humanitario y la intervención temprana siguen siendo críticos para evitar que la inseguridad alimentaria se convierta en una catástrofe.