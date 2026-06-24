Informe de la Comisión de la ONU encuentra que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, apuntando deliberadamente a niños.

Un informe de una comisión independiente de las Naciones Unidas ha emitido un veredicto condenatorio sobre la campaña de matanza en masa de Israel en Gaza, concluyendo que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra el pueblo palestino, especialmente contra los niños palestinos.

El informe de 94 páginas, publicado el 18 de junio de 2026, por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Este e Israel, tiene el título: “La esencia de la infancia ha sido destruida”: el objetivo deliberado de Israel a los niños palestinos en el Territorio Palestino Ocupado desde el 7 de octubre de 2023.

El informe abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2026, y es un registro legal y factual exhaustivo de atrocidades que empequeñecen, en duración y carácter sistemático, prácticamente cualquier episodio comparable de violencia dirigida por el estado contra una población civil en la era moderna.

Mientras que las conclusiones de la Comisión no son nuevas, son devastadoras en su alcance y acumulación. El World Socialist Web Site ha seguido y reportado este genocidio desde su inicio, documentando cada masacre, cada hospital destruido, cada hambruna deliberadamente inducida y cada acto de cobardía política por parte de gobiernos que afirmaban oponerse al genocidio en principio mientras lo permitían en la práctica. Desde las primeras semanas del asalto de Israel, el WSWS llamó a la campaña por su nombre correcto: genocidio. La Comisión de la ONU ha llegado ahora oficialmente, después de dos años y medio, a la misma conclusión.

[Contexto: Informe que condena las acciones de Israel en Gaza.] [Fuente: World Socialist Web Site]