Jefe nuclear de la ONU dice que inspectores visitarán sitios de Irán como parte del acuerdo de guerra

En los últimos días, ha habido una disputa entre Estados Unidos e Irán sobre la cuestión de las visitas de inspectores nucleares de la ONU a sitios en el país.

El lunes, tras conversaciones en Suiza con el principal negociador de Irán, el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que Irán había “acordado invitar a inspectores de la OIEA a regresar a su país”.

Al día siguiente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que no había habido “discusiones detalladas” y que Irán no tenía planes de conceder acceso a los inspectores de la OIEA a las instalaciones nucleares que fueron bombardeadas por Estados Unidos durante una guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego desestimó las “protestas y declaraciones falsas en sentido contrario” de Irán, diciendo que el país había “aceptado total y completamente” las inspecciones.

“Aquí hay una guerra o palabras. Algunos dicen ‘sí’, otros dicen ‘no'”, dijo el miércoles el jefe de la OIEA. “Puedo entender las declaraciones políticas. Son parte de la realidad.

“Pero lo fundamental… es que ha habido un memorando de entendimiento firmado por ambos presidentes”, añadió. “[It] Dice explícitamente que las actividades nucleares que se vayan a realizar, en lo que respecta a material e instalaciones nucleares, serán supervisadas por la OIEA, en negrita. Esto va a pasar”.

Grossi dijo que las inspecciones se llevarían a cabo en colaboración y cooperación con el gobierno iraní. “Ya sea que esto suceda pasado mañana, o en una semana, o en 10 días, es importante pero no esencial”.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, pareció rechazar los comentarios.

Escribió en X que el acceso a las instalaciones nucleares dañadas de Irán y a sus materiales nucleares sólo se abordaría en el marco de un acuerdo final con Estados Unidos y después de que se hubieran tomado medidas prácticas para levantar todas las sanciones.

“El ruido de los medios no puede utilizarse para imponer hechos sobre el terreno”, añadió.

Según el memorando de entendimiento de 14 puntos, Estados Unidos e Irán se han comprometido a negociar un acuerdo final en un plazo de 60 días.

Dice que han “acordado resolver la disposición del material enriquecido almacenado, de conformidad con un mecanismo que será acordado mutuamente… con la metodología mínima para ser mezclado in situ bajo la supervisión de la OIEA”.

La OIEA dijo en un informe reciente, externo que a sus inspectores se les permitió visitar la central nuclear de Bushehr en Irán a principios de este mes, pero que todavía no se les dio acceso a las sensibles instalaciones nucleares que fueron bombardeadas en junio pasado.

El organismo de control dijo que eso significaba que no podía proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición o el paradero de las reservas de uranio enriquecido de Irán, o si Irán había suspendido todas las actividades de enriquecimiento. Se cree que gran parte del arsenal se encuentra dentro de túneles subterráneos en el sitio de Isfahán.

El uranio enriquecido puede utilizarse para fabricar combustible para reactores pero también para armas nucleares.

Antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero, la OIEA informó que Irán tenía 440 kg (970 libras) de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, lo que se acerca al grado de armas. En teoría, eso sería suficiente, si se enriquece al 90%, para hasta 10 bombas.

Irán insiste en que sus actividades nucleares son enteramente pacíficas y que nunca buscará desarrollar o adquirir armas nucleares.

En virtud de un acuerdo de 2015 con Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales, Irán acordó limitar sus actividades nucleares y permitir un monitoreo continuo y sólido por parte de los inspectores de la OIEA a cambio de un alivio de las sanciones económicas paralizantes.

Sin embargo, Trump abandonó el acuerdo durante su primer mandato en 2018, diciendo que hacía muy poco para detener el camino hacia una bomba, y restableció las sanciones estadounidenses.

Irán tomó represalias violando cada vez más las restricciones del acuerdo, en particular las relacionadas con el enriquecimiento de uranio.