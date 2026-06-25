Radioterapia en Sudán: Cuidado del cáncer bajo presión por brechas de infraestructura y conflicto armado

La capacidad de radioterapia de Sudán ha sido moldeada por años de infraestructura limitada, distribución desigual de la fuerza laboral, fallas en equipos y, más recientemente, las devastadoras consecuencias del conflicto armado.

Un nuevo estudio publicado en Radiotherapy & Oncology describe la magnitud del desafío. Con una población de aproximadamente 50 millones de personas, Sudán tenía solo siete unidades de radioterapia de megavoltaje operativas antes del estallido del conflicto en abril de 2023. Esto equivale a aproximadamente una unidad por cada siete millones de personas, muy por debajo del punto de referencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica de una unidad por cada 250,000 personas.

Los hallazgos muestran cómo un sistema de radioterapia frágil se volvió aún más vulnerable cuando el conflicto interrumpió los servicios oncológicos en todo el país.

Unidades Operativas para 50 Millones de Personas La radioterapia sigue siendo un componente esencial del cuidado del cáncer, sin embargo, el acceso en Sudán ha sido severamente limitado durante mucho tiempo.

Desde 1967, Sudán ha instalado 13 unidades de teleterapia de cobalto-60, ocho aceleradores lineales y seis sistemas de braquiterapia de alta tasa de dosis. Sin embargo, el número de máquinas instaladas no refleja la cantidad disponible para los pacientes.

Antes de que comenzara el conflicto en abril de 2023, solo siete unidades de megavoltaje estaban operativas: cuatro unidades de cobalto-60 y tres aceleradores lineales.

Varias máquinas de cobalto-60 habían sido desmanteladas antes de finalizar su vida útil esperada. El estudio informó que cuatro de las 13 unidades de cobalto-60 del país, que representan alrededor del 30%, fueron retiradas prematuramente debido a mantenimiento inadecuado y dificultades para reemplazar fuentes radiactivas.

Esta brecha de equipamiento ha dejado a muchos pacientes enfrentando importantes barreras para recibir un tratamiento oportuno, especialmente aquellos que viven fuera de la capital.

Tratamiento Avanzado se Mantiene Concentrado en Centros Privados La disponibilidad de técnicas modernas de radioterapia también es desigual.

Enfoques de tratamiento avanzados, incluida la radioterapia modulada en intensidad y la terapia de arco modulado volumétrico, solo estaban disponibles en instalaciones privadas. El acceso en el sector público permaneció mucho más restringido, a pesar de la gran necesidad de radioterapia en una población en crecimiento con cáncer.

Los servicios de braquiterapia enfrentaron limitaciones similares. De los seis sistemas de braquiterapia de alta tasa de dosis instalados en Sudán a lo largo de los años, solo dos permanecían operativos antes del conflicto.

Para pacientes con cánceres como el cáncer cervicouterino, donde la braquiterapia puede ser fundamental para el tratamiento curativo, interrupciones en estos servicios pueden tener graves consecuencias.

Una Fuerza Laboral Concentrada en Jartum El estudio también identificó importantes desequilibrios en la fuerza laboral del sistema de radioterapia de Sudán.

El país contaba con 52 oncólogos clínicos y 27 físicos médicos. Sin embargo, aproximadamente el 77% de los oncólogos en radioterapia estaban concentrados en Jartum, dejando a muchas regiones con un acceso limitado a especialistas.

Los físicos médicos estaban distribuidos de manera más equitativa en los centros de radioterapia, pero la fuerza laboral en general era insuficiente para las necesidades del país.

La concentración de especialistas en la capital creó un desafío adicional para los pacientes de áreas rurales y remotas. Viajar largas distancias para sesiones repetidas de radioterapia puede ser financieramente, físicamente y emocionalmente exigente, especialmente para personas que ya enfrentan un diagnóstico de cáncer.

Avanzar en el Acceso a la Radioterapia en Países de Ingresos Bajos y Medianos

Conflicto Armado Redujo los Servicios a un Centro Funcional El conflicto que comenzó en abril de 2023 puso bajo una tensión extraordinaria a un sistema de atención al cáncer ya frágil.

Una encuesta de seguimiento realizada en septiembre de 2025 encontró que los servicios de radioterapia habían colapsado en gran parte del país. Merwe Medical City fue identificado como el único centro de radioterapia funcional a nivel nacional, operando con un solo acelerador lineal.

Esto significaba que un país de 50 millones de habitantes quedó dependiente de un solo centro de radioterapia operativo durante un período de desplazamiento, inseguridad, infraestructura dañada y cadenas de suministro interrumpidas.

El impacto va más allá de la disponibilidad de máquinas. El cuidado del cáncer depende de electricidad ininterrumpida, personal capacitado, transporte confiable, acceso a imágenes, servicios de patología, quimioterapia, cirugía y atención de seguimiento. Cuando estos sistemas se ven interrumpidos, los pacientes pueden experimentar retrasos en cada etapa de su proceso de tratamiento.

El Mantenimiento y Reemplazo de Fuentes Son Prioridades Críticas El estudio destaca que expandir la capacidad de radioterapia no solo implica comprar nuevas máquinas.

Programas de mantenimiento confiables, acceso a repuestos, ingenieros capacitados y reemplazo oportuno de fuentes de cobalto-60 son esenciales para mantener los servicios funcionales. Sin estos sistemas, el equipo puede volverse inutilizable mucho antes de su vida útil esperada.

El desmantelamiento prematuro de unidades de cobalto-60 en Sudán ilustra las consecuencias de vías débiles de mantenimiento y reemplazo de fuentes. En entornos con recursos limitados, proteger la capacidad de tratamiento existente puede ser tan importante como invertir en nueva tecnología.

Reconstruir el Acceso Requiere Acción Nacional e Internacional Los autores llaman a una estrategia coordinada para restaurar y fortalecer los servicios de radioterapia en Sudán.

Las prioridades clave incluyen establecer un programa nacional para el mantenimiento de equipos y el reemplazo de fuentes radiactivas, expandir la capacitación de la fuerza laboral, retener a profesionales en oncología, mejorar la distribución geográfica de instalaciones de tratamiento y desarrollar asociaciones internacionales para apoyar la recuperación.

El desafío no se limita solo a la radioterapia. Refleja la realidad más amplia de la atención del cáncer en entornos afectados por conflictos, donde los pacientes pueden perder acceso al diagnóstico, tratamiento, medicamentos, atención especializada y seguimiento al mismo tiempo.

Para Sudán, restaurar los servicios de radioterapia requerirá más que reabrir máquinas. Requerirá reconstruir un sistema capaz de brindar un cuidado del cáncer seguro, oportuno y equitativo a los pacientes en todo el país.

(Escrito por Aren Karapetyan, MD) (Encuentra más contenido oncológico exclusivo en OncoDaily)