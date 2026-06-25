El representante Lawler rinde homenaje a Bill Ritter durante un discurso en la Cámara de Representantes después de la revelación del Alzheimer

CIUDAD DE NUEVA YORK (WABC) — Hubo un momento especial en Capitol Hill el miércoles cuando nuestro colega y querido amigo Bill Ritter recibió un sentido homenaje.

El representante republicano Mike Lawler habló desde la Cámara de Representantes sobre la valiente revelación de Bill de que está luchando contra la enfermedad de Alzheimer.

“Hoy tomo la palabra para honrar a un gran neoyorquino, Bill Ritter, cuyas décadas de trabajo en periodismo televisivo le han valido el respeto y la admiración de los espectadores de toda nuestra región”, dijo Lawler. “Mientras él y su familia enfrentan su reciente diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en etapa temprana, me uno a innumerables neoyorquinos para ofrecer mis oraciones, apoyo y profunda gratitud por todo lo que ha brindado a nuestras comunidades”.

Lawler también dijo que Ritter construyó una carrera definida por “integridad, narración reflexiva y un compromiso inquebrantable de mantener informado al público”.

Queremos agradecer al congresista Lawler y a todos los demás legisladores de ambos lados del pasillo que han mostrado su apoyo a Bill, su familia y su nuevo enfoque en informar historias sobre el Alzheimer.

Ritter anunció el 12 de junio que se alejaría de su puesto de presentador, pero que seguirá informando sobre los desafíos que plantea el Alzheimer para los pacientes, sus familias y la investigación médica.

Afecta a más de 7 millones de estadounidenses.

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