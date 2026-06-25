Los Socceroos buscan el desafío de Paraguay con el destino de la Copa del Mundo en sus propias manos

Los Socceroos están al borde de un logro histórico, un lugar en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo por solo tercera vez. “Es un desafío maravilloso, para eso estamos aquí”, dijo el entrenador Tony Popovic en la víspera del partido en Santa Clara, en el extremo sureste del área de la Bahía de San Francisco. “Sabemos que está en nuestras manos, y sabemos lo que significa una victoria para nosotros mañana”.

De hecho, un empate sería suficiente para que los Socceroos aseguren un enfrentamiento favorable en los octavos de final con Bélgica, Irán, Egipto o incluso Nueva Zelanda en Dallas con siete días de descanso. Una victoria los llevaría fácilmente hacia ese partido, con su confianza restaurada después de la sorpresa de ese primer tiempo flojo contra Estados Unidos.

“En general, hemos tenido tres muy buenos tiempos de fútbol. Tuvimos un mal tiempo de fútbol y nos castigaron por eso”, dijo Popovic. “Esa es la Copa del Mundo, y esos son los detalles de la Copa del Mundo”.

La derrota para los Socceroos significaría que aún probablemente se clasificarían para la fase eliminatoria, como uno de los mejores equipos ubicados en el tercer lugar, siempre y cuando ninguna derrota sea abrumadora. Pero un equipo muy favorito que termine en la primera posición en el Grupo E (ya confirmado como Alemania), Grupo I (actualmente Francia) o Grupo K (actualmente Colombia) estaría entonces en el camino.

Los resultados del jueves ayudaron a sumar piezas al rompecabezas de la clasificación. La derrota de Escocia por 3-0 ante Brasil significó que terminaron terceros en el Grupo C, con tres puntos y una diferencia de goles de -3. Australia tendría que perder por cuatro goles para caer por debajo de los escoceses, y con empates dominando en otros grupos, algunos equipos en tercer lugar lucharán incluso por alcanzar los tres puntos. Después de que se completaran los tres primeros grupos el jueves, Australia proyectaba clasificarse en más del 93% de las simulaciones realizadas por la agencia de datos Opta.

Las permutaciones, sin embargo, no son algo que los Socceroos estén considerando. “Miren, no hemos pensado en el juego de esa manera en absoluto”, dijo Popovic. “Vamos al juego de mañana para ganar. Espero que ellos estén haciendo lo mismo”.

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, describió el partido como una “final” para su equipo. “Por supuesto que entendemos que somos el equipo con peor clasificación según la FIFA, pero eso no significa que me sienta inferior a ellos”, dijo.

El Socceroos se verá obligado a hacer cambios en su alineación inicial debido a lesiones antes del enfrentamiento con Paraguay en la Copa del Mundo.

El entrenador asistente Paul Okon habló el día anterior sobre cómo Jordy Bos, el peligroso lateral izquierdo de Australia, se vio obligado a ejercer más energía en la primera mitad contra Estados Unidos debido a los ataques estadounidenses por ese lado.

No hay aspecto de la alineación de Popovic que enfrentará mayor escrutinio que sus delanteros. Después de cambiar a Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, ambos goleadores contra Turquía, al banquillo para el inicio del partido contra Estados Unidos, todavía existen dudas sobre cuánto tiempo el delantero Mo Toure puede contribuir.

Popovic busca extinguir cualquier insinuación sobre las razones detrás de sus selecciones, diciendo que no cambiaría la alineación que eligió contra Estados Unidos.

El exdefensor de los Socceroos es tranquilo y genuino, aunque restringido con los medios de comunicación, manteniendo sus cartas cerca del pecho. Pero se animó cuando se mencionó su aparición de despedida para el equipo nacional. En 2006, Popovic anotó contra Paraguay para marcar el final de su carrera internacional.

“Cuando vi que teníamos a Paraguay en el sorteo de la Copa del Mundo, fue algo personalmente especial. Bueno, también marqué en mi último partido. No marco muchos, así que tengo que recordarles eso”, dijo, sonriendo por fin. “Luego, pensar que todos estos años después sería el entrenador en jefe y nos enfrentaríamos a Paraguay es algo bastante especial. Ese fue un gran día, espero que mañana sea nuevamente un día maravilloso para Australia contra Paraguay”.