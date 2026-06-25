Dolly Parton embellece la inauguración de una parada de camiones en Tennessee: No podía dejarlo a los castores

Dolly Parton ha inaugurado oficialmente las puertas de Dolly’s Tennessean Travel Stop, un nuevo y llamativo centro de viajes inspirado en su tiempo en la carretera mientras recorría el país a lo largo de su carrera de décadas.

La estrella hizo una aparición sorpresa para el corte de cinta en Cornersville el miércoles, dando inicio a una celebración de una semana de eventos especiales, entretenimiento y regalos.

“Bueno, las puertas están abiertas y no podría estar más orgullosa. Ya sea que estés transportando carga, llevando a la familia o simplemente de paso, construimos este lugar para ti”, dijo Parton. “Buena comida, verdadero descanso, un poco de música y personas que sinceramente se alegran de que hayas parado aquí… eso es lo que la carretera siempre ha merecido, y eso es lo que encontrarás aquí. Bienvenidos a casa”.

Parton también aprovechó la oportunidad para hacer una broma juguetona contra su competidor Buc-ee’s. “Estoy segura de que algunos de ustedes quieren saber por qué quería una estación de camiones”, dijo. “Bueno, no podía dejarlo a los castores”.

El proyecto es una asociación entre Parton, su manager de toda la vida Danny Nozell y Gregory H. Sachs, propietario de la marca Tennessean Travel Stop, quien se asoció con la cantante para lanzar la estación de camiones renovada. Sachs también insinuó que hay más paradas con la marca de Dolly Parton por venir: “La combinación de la historia que tiene este lugar emblemático con el espíritu de Dolly establece un alto estándar para nuestras futuras ubicaciones”.

Las características distintivas de la ubicación de Cornersville incluyen una “Butterfly Lullaby (Mountain Gospel)”, un mural del artista sureño Britt Flood que celebra las raíces de Parton y el extenso paisaje de Cornersville; un restaurante y bar de servicio completo; un autobús turístico para fotos; un escenario de actuaciones; una cafetería que sirve una “Taza de Ambición”, la marca de café de Parton en asociación con Community Coffee; e incluso un parque para perros Doggy Parton. Por supuesto, también hay una tienda llena de brillante mercancía de Dolly Parton.