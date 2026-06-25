Surfear sobre pavimento hace que las carreteras sean “excepcionalmente peligrosas”

Afuera de una escuela primaria, una camioneta sube a la acera y un peatón se aparta del camino.

Más adelante en el mismo tramo, un autobús avanza lentamente por la acera detrás de alguien que camina por la calle.

Esta es la realidad de la vida durante el regreso a la escuela en Guernsey, donde familias, ciclistas, furgonetas y coches se disputan el espacio en la estrecha calzada.

Es una escena que se repite en otras partes de la isla, tan común que los lugareños le dan un nombre: “Pavement surfing”.

“Ni siquiera dejo que mi hijastro suba solo”, dice Christine Bangor-Jones, describiendo la carretera en la que vive como “excepcionalmente peligrosa” debido al surf en la acera.

“Hay un tramo particular en la cima de la colina donde los autos pasan [the pavement] Y mi compañero casi lo atropellan cinco veces.”

Mientras tanto, Jacob Maurice dice que salir con su bebé en un cochecito puede ser “bastante amenazador cuando tienes un vehículo que viene detrás de ti”.

Y añade: “En la mayoría de las carreteras hay que mantener la cabeza alerta”.

Un tractor circulando por la acera para dar paso al tráfico que viene en sentido contrario. [BBC]

Surfear sobre pavimento es ilegal en Guernsey y conlleva una multa de £65.

Pero las cifras obtenidas por la BBC muestran que el número de multas por este delito se ha reducido a más de la mitad en la última década.

El inspector Adam Parry-Jones, de la policía de Guernsey, dijo que había “advertencias” sobre la aplicación de la ley debido a la infraestructura de la isla, pero que la respuesta de la fuerza siguió siendo proporcionada y sólida.

“La guía dada es que si hay una obstrucción en la carretera, entonces los usuarios pueden subir al pavimento, ya sea a velocidades muy lentas o detenidos para dejar pasar la obstrucción o para pasarla lentamente”, dijo.

‘Lugar hostil para caminar’

El gobierno está de acuerdo en que la estrecha red de carreteras de la isla presenta un “desafío único” a la hora de combatir el surf en las aceras y la policía dice que el tráfico debe seguir moviéndose para evitar la congestión.

El nuevo diputado de Guernsey, Ross Le Brun, que ganó las elecciones parciales en abril, dice que no se dio cuenta del problema hasta que él mismo se convirtió en padre.

“Están usando [the pavement] como una extensión de la carretera para no tener que reducir la velocidad”, afirma.

“Vas por la acera con un cochecito y los retrovisores casi chocan contra el asa del cochecito”.

El camionero Le Brun afirma que, por esta razón, la gente se resiste a utilizar medios de transporte alternativos.

“Esto convierte a Guernsey en un lugar bastante hostil para los viajes activos, a pie y en bicicleta. Desanima a mucha gente, razón por la cual tenemos cientos de personas… que llevan a los niños a la escuela en distancias cortas, incluso menos de una milla”.

Ross Le Brun dijo que convertirse en padre le abrió los ojos al surf sobre pavimento en Guernsey [BBC]

La gente en Guernsey está en conflicto sobre el tema, afirmando que surfear en la acera es, a veces, inevitable.

Cuando se encuentra en una situación en la que no le queda otra opción que subir a la acera, Helen Le Cheminant dice que tiene que tener cuidado.

Y añade: “Siempre intento salir rápidamente de la acera debido a los peatones”.

Pero Doreen Laine dice que no todos hacen lo mismo.

“Se ve a algunas personas, simplemente se suben a la acera y permanecen en ella el resto del camino”, explica.

Christine Bangor-Jones dice que la carretera en la que vive es “excepcionalmente peligrosa” debido al surf en el pavimento [BBC]

Los activistas en las Islas del Canal dicen que el tamaño de los vehículos modernos ha ejercido presión sobre las carreteras diseñadas mucho antes de que los SUV se convirtieran en algo común.

Una investigación realizada por el grupo de campaña Transporte y Medio Ambiente encontró que los autos nuevos en Europa crecen alrededor de 1 cm cada dos años, de 177,8 cm (46,4 pulgadas) en 2018 a 180,3 cm (71 pulgadas) a principios de 2023.

En otras partes del mundo, se cobran cargos por conducir vehículos más grandes. París ha triplicado las tarifas de estacionamiento para los SUV, Cardiff ha aprobado cargos por permisos más altos para los automóviles más pesados ​​y Londres también está considerando cobrar más a los conductores de SUV.

Tim Dexter, de Transport & Environment, afirma que los coches son cada vez más anchos y altos.

“Si bien pueden hacer que las personas que los conducen se sientan un poco más seguras, sabemos que ofrecen mucho más riesgo a otros usuarios de la carretera”, afirma.

Mark Labey dice que las carreteras de Jersey fueron diseñadas para caballos y carros [BBC]

Si bien el surf en la acera es un problema menor en Jersey, Miles Jude, presidente de la Federación de Industrias del Automóvil de la isla, dice que los nuevos modelos de automóviles han ido creciendo en tamaño durante 30 años, “lo que para nuestra isla en realidad no es algo bueno”.

“Para algunas familias y algunas personas son necesarios, para otras no lo son y casi se podría decir que potencialmente algunas personas sólo conducen un vehículo más grande como símbolo de estatus, pero obviamente esa es su prerrogativa”, añade.

El agente de policía de Grouville, Mark Labey, dice que los caminos rurales de Jersey siempre estarán bajo la presión de vehículos más grandes porque “no fueron diseñados para los autos que tenemos hoy, fueron diseñados para un caballo y un carro”.

“Escasas posibilidades de cambio”

Ambos gobiernos insulares dicen que el trazado histórico de las carreteras dificulta el cambio.

El jefe de carreteras, transporte e infraestructura de Jersey, Tristen Dodd, dice que los autos más grandes y pesados ​​no sólo dañan las carreteras, sino que también presentan desafíos en estacionamientos de 50 años de antigüedad que no fueron hechos para autos tan anchos.

“Es una red de carreteras patrimoniales. Está muy urbanizada en la mayoría de los lados de la carretera, por lo que el alcance para cambiar esa infraestructura es limitado. Lo que podemos hacer es cambiar la forma en que se utiliza”, añade.

Jersey señala como posible solución la inversión en autobuses, viajes activos y planes de seguridad vial.

Adrian Gabriel, diputado de Guernsey y presidente del comité de medio ambiente e infraestructura, dice que las políticas fomentan vehículos más pequeños y con menores emisiones, mejor adaptados a las carreteras de la isla, incluidos espacios de estacionamiento exclusivos.

“A medida que los vehículos privados, especialmente los SUV, crezcan más anchos, es probable que estos vehículos tengan un mayor impacto que en jurisdicciones más grandes”, añade.

En cuanto a la navegación sobre pavimento, Le Brun cree que las carreteras de un solo sentido podrían ofrecer una solución en algunas zonas.

“Hay muchos conflictos en nuestras carreteras porque intentamos priorizar los movimientos de vehículos en ambos sentidos por encima de la seguridad de las personas”, afirma.

“Las cosas tienen que cambiar. [Drivers] “No podemos estar rebotando en la acera y pensando que eso es normal, porque no es normal”.

Información adicional de Robert Hall y Charlotte Cox

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