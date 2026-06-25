Abogado acusa a juez del condado de Mobile de parcialidad y conflicto de intereses

Abogado acusa a juez del condado de Mobile de parcialidad y conflicto...

MOBILE, Ala. (WALA) – Un abogado que representa a cinco acusados con casos pendientes ha acusado a la jueza del distrito del condado de Mobile, Jennifer Wright, de tener un conflicto de intereses y de ser parcializada.

El abogado, ChaLea Tisdale, pidió a Wright que se apartara de presidir esos casos.

La jueza le dijo a FOX10 News que no puede comentar sobre asuntos pendientes. Pero respondió con una serie de órdenes el miércoles, indicando que no tiene obligación legal o ética de hacerlo.

Tisdale declinó hacer comentarios. Pero en documentos judiciales de esta semana, argumenta que Wright tiene un conflicto de intereses porque su esposo trabaja como investigador principal para la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Mobile. Tisdale argumenta que esto viola tres secciones de las normas éticas judiciales que requieren que los jueces permanezcan imparciales y eviten la percepción de parcialidad.

Wright escribió que buscó y recibió una opinión consultiva que autorizaba a su esposo a aceptar el trabajo.

En los documentos judiciales de Tisdale se hacen referencia a varias opiniones consultivas de la Comisión de Investigación Judicial de Alabama que aconsejan la recusación en situaciones similares. En una, el colaborador de un juez estaba casado con un investigador de narcóticos. En otro, el juez estaba casado con un teniente de policía que supervisaba investigaciones de homicidios y agresiones.

El Fiscal del Distrito del Condado de Mobile, Keith Blackwood, defendió a la jueza.

“Creemos que es una petición infundada”, dijo a FOX10 News. “No existe ningún conflicto allí, y tenemos la autoridad que lo respalde. Es algo que la Jueza Wright manejará, y nosotros intervendremos si se nos pide”.

Tisdale va más allá al argumentar que hay una apariencia de conflicto de intereses, afirmando parcialidad real.

Tisdale escribió en un documento que Wright programó audiencias para sus clientes al final de su lista de casos. Citó una audiencia preliminar para Demetrius Dickinson, un hombre de Prichard acusado de tráfico de marihuana, que estaba programada para el 18 de junio. El juez a cargo cerró temprano el juzgado debido al clima, y la audiencia tuvo que posponerse.

Tisdale escribió que le costó dinero porque tuvo que pagar a un taquígrafo incluso si la audiencia no tuvo lugar.

Otro documento indica que la jueza Wright modificó la fianza de Roy Lacy en un caso de tráfico de drogas cuando Tisdale no estaba en la sala del tribunal.

Tisdale escribió que Wright ha demostrado un sesgo evidente y significativo hacia ella y el bufete de abogados Hernández y Asociados.

“Existe un trato significativamente dispar hacia los abogados de este bufete, como se demuestra tanto por la actitud, tono, comportamiento y programación de casos manejados por el bufete Hernández”, indican los documentos.

En una serie de órdenes en las que se niega a apartarse de los casos de Tisdale, Wright indicó que su esposo ha trabajado para la Fiscalía del Distrito desde el 1 de mayo del año pasado, más de un año antes de que Tisdale planteara el problema.

El mes anterior, escribió la jueza, la Comisión de Investigación Judicial de Alabama aconsejó que un juez esté descalificado de un caso solo si el empleo de un pariente cercano “contribuyó significativamente al resultado del procedimiento”.

En estos casos, escribió la jueza, su esposo “no tiene conocimiento directo” de ellos. Copyright 2026 WALA. Todos los derechos reservados.