Los mayores ganadores y perdedores de la Copa del Mundo después de los 48…

Después de la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria — después de marcar su quinto gol del torneo, y después de batir el récord de Miroslav Klose de más goles en la historia de la Copa del Mundo — a Lionel Messi se le preguntó cuál era su gol favorito.

“Honestamente, no recuerdo”, dijo. “Estoy cansado”.

Y ¿acaso no lo estamos todos? Eso son 48 partidos en los libros, un número que normalmente no alcanzaríamos hasta que finalizara el último partido de la fase de grupos durante la era de los 32 equipos. Aún nos quedan 24 partidos más antes de que empiecen los octavos de final.

Así que, si estás cansado y, como Messi, no recuerdas nada de lo que acaba de suceder, entonces te tenemos cubierto. Aquí están tus ganadores y perdedores metafóricos de las primeras dos semanas de la Copa del Mundo 2026.

Ganador: El equipo nacional masculino de Estados Unidos

Mauricio Pochettino y compañía son los mayores ganadores de las primeras dos rondas del Mundial. Por supuesto, han ganado literalmente ambos partidos, pero el equipo también ha aumentado sus posibilidades de ganar más partidos a un mayor grado que cualquier otro.

Antes del torneo, las proyecciones del analista Michael Caley daban al equipo nacional masculino de Estados Unidos un 53% de posibilidades de llegar a octavos de final. Apenas dos partidos más tarde, ese número ha aumentado al 84% — por mucho el mayor aumento de cualquier equipo en el campo. Su oponente más probable para los octavos de final es Bosnia-Herzegovina, seguido por Catar — o los equipos que yo había clasificado en los puestos 37 y 48, respectivamente, antes del torneo.

Pero no se detiene ahí.

En general, un lugar en cuartos de final para EE. UU. habría sido considerado un gran éxito por cualquiera fuera de ese extraño y pequeño grupo de personas en Internet que parecen seguir pensando que Gio Reyna es el próximo Mesut Ozil. Y bueno, basado en las proyecciones de Caley, una aparición en cuartos de final es ahora ligeramente más probable que no: 53%, con Bélgica ligeramente más probable que Egipto para ser su oponente. De hecho, solo otros tres equipos tienen una mejor oportunidad de llegar a los ocho finales.

Pero, ¿por qué no seguir avanzando? El modelo de Caley le da a EE.UU. una posibilidad del 19% — básicamente, uno de cada cinco — de llegar a las semifinales, frente al 8% antes de la Copa del Mundo, el segundo aumento más grande en el campo. ¿Quieres creer que lo ganarán todo? Incluso hay un 2.5% de probabilidad, que casi triplica su equidad en el campeonato antes del torneo.

¿Cómo cambia un equipo sus proyecciones tan rápidamente después de dos partidos? Juegan bien y tienen suerte. Los estadounidenses fueron merecidos ganadores en ambos partidos. Y en este punto está claro: Pochettino los ha convertido en el raro equipo internacional que puede ejecutar una prensa alta coherente.

Según la aplicación de estadísticas Futi, EE.UU. ha realizado más acciones defensivas en el tercio de ataque que cualquier otro equipo aparte de España, y tanto Tyler Adams como Malik Tillman ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, entre los jugadores individuales.

Al mismo tiempo, los estadounidenses también fueron adelante con valiosos goles tempranos en ambos partidos cuando los jugadores contrarios patearon el balón en sus propias porterías. Su teórico oponente más difícil en la fase de grupos, Turquía, ha subejecutado y ha tenido mala suerte frente a la portería — y ahora están eliminados. Y el sorteo eliminatorio parece que les favorecerá, con un pobre oponente del Grupo B y luego, en el peor de los casos, un flagelado equipo de Bélgica.

Por supuesto, el escenario más negativo también está sucediendo: Christian Pulisic está lesionado. Pero incluso están experimentando la mejor versión de eso: aseguran el grupo después de dos partidos y hacen que obtenga un período completo de 2½ semanas de descanso entre partidos. Incluso si no está listo para el partido de octavos de final, los estadounidense todavía serán ampliamente favorecidos para ganar contra un oponente que es significativamente peor que Paraguay o Australia.

Los últimos dos partidos realmente hacen que los últimos dos años de consternación parezcan tan tontos, ¿no es así? El USMNT tiene más talento que nunca y está siendo dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo. El resultado, no sorprendentemente: un equipo de EE. UU. que, si un par de rebotes más les favorecen, fácilmente podría estar jugando más profundamente en el torneo de lo que lo hayan hecho antes.