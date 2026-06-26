Ejército de los EE. UU. Crea la Rama de Operaciones Espaciales para Efectos Espaciales Tácticos y Misiones Contrapuestas al Espacio

Ejército de los EE. UU. Crea la Rama de Operaciones Espaciales para...

El Ejército de EE. UU. lanza la Rama de Operaciones Espaciales (MOS 40D) | Imagen de EphrazyGraphics/Shutterstock; fondo de Canva

El Ejército de EE. UU. anunció el jueves el establecimiento de su nueva rama, la Rama de Operaciones Espaciales, para formalizar los caminos profesionales de los expertos en el espacio y fortalecer la integración de las capacidades espaciales en las operaciones terrestres.

La rama consolida a los Oficiales de Operaciones Espaciales del Área Funcional 40 (FA40) con la nueva Especialidad Ocupacional Militar enlistada (MOS) 40D Especialista en Operaciones Espaciales Tácticas. Apoya el concepto de operaciones multidominio del Ejército al entregar efectos basados en el espacio directamente a las unidades tácticas mientras habilita capacidades contrarias al espacio, según el anuncio.

Contexto (Importancia del Espacio): El espacio es cada vez más relevante en las operaciones militares modernas, con múltiples países compitiendo por una ventaja estratégica en esta área.

Fact Check (MOS 40D): El MOS 40D es una nueva designación para especialistas en operaciones espaciales tácticas, un papel crítico en la defensa y las operaciones militares modernas.

Objetivos y Capacidades

La Rama de Operaciones Espaciales se centra en dos pilares: la integración de las capacidades espaciales amigables conjuntas y de coalición, y la interdicción de las capacidades espaciales adversarias en apoyo de las fuerzas terrestres. Esto incluye contra-SATCOM, contra-vigilancia y reconocimiento, y guerra de navegación.

Los profesionales del espacio asesoran a los comandantes en efectos espaciales a través de funciones de combate, planean la integración en los procesos de toma de decisiones militares y operan en entornos disputados. La rama apoya a las fuerzas de tarea multidominio y a los grupos de efectos de ataque teatral.

Contexto (Defensa Multidominio): Las operaciones multidominio implican la integración y coordinación de múltiples capacidades militares en tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio para lograr la superioridad operativa.

Impactos Futuros

La profesionalización de la experiencia espacial en todos los niveles, desde las unidades tácticas hasta los roles conjuntos e interagenciales, permitirá una integración más estrecha de los efectos espaciales con el ciberespacio, la guerra electrónica y el fuego en operaciones multidominio. Al construir talento retenido, el Ejército busca mantener una ventaja en un dominio donde los adversarios impugnan activamente el acceso de EE. UU.

Contexto (Colaboración con NASA): La colaboración con la NASA en programas de vuelo espacial tripulado es una extensión lógica de la experiencia y el conocimiento espacial militar.