UFC Bakú: Rafael Fiziev se enfrenta a una victoria obligada en la pelea de regreso a casa contra Manuel Torres en Azerbaiyán

Si bien se ha convertido en una realidad que los fanáticos de UFC nunca habrían predicho hace tres años, cuando Rafael Fiziev parecía ser el rostro de la nueva generación en las 155 libras, el dinámico delantero llega al regreso del sábado con la esperanza de simplemente mantenerse en las afueras de la contienda del peso ligero.

La buena noticia para Fiziev (13-5) es que encabezará el regreso a casa de UFC Fight Night el sábado en Bakú, Azerbaiyán, contra el toletero en ascenso Manuel Torres (17-3). Pero la mala noticia para el peleador de 33 años, que ingresa en el puesto número 11, es que ha perdido cuatro de sus últimos cinco combates, y la única victoria se produjo en junio pasado en el viaje inaugural de UFC a su país de origen, que une Europa del Este y Asia Occidental.

Para que Fiziev evite caerse del ranking y convertirse en una ocurrencia tardía en el peso ligero, necesitará derrotar a Torres, número 15 del ranking, un mexicano de 31 años que no ha peleado más allá del primer asalto en 18 peleas consecutivas que se remontan a 2018.

Esto tiene la sensación de ser un asunto que Fiziev debe ganar.

“Por supuesto, cada pelea es una que debo ganar y especialmente ésta”, dijo Fiziev a CBS Sports el lunes. “Después de mi última pelea [a second-round TKO loss to Mauricio Ruffy in February]tengo que ganar delante de mi gente. La importancia de cada pelea es la misma. Sólo tengo un objetivo y me concentro cuando entro a la jaula y es ganar.

“Siempre tengo hambre. Pelear es mi vida. Así es como vivo mi vida: pelear, descansar, pelear, descansar y ganar dinero con mis manos. Esa es la única manera en la que soy feliz. Así que tengo que hacerme feliz el sábado con una buena victoria”.

Después de perder su debut en UFC en 2019 por nocaut técnico en el primer asalto contra Magomed Mustafaev, Fiziev logró una racha de seis victorias consecutivas durante los siguientes tres años y anotó un trío de nocauts contundentes contra Renato Moicano, Brad Riddell y el ex campeón Rafael dos Anjos para anunciarse como un contendiente legítimo al título.

Casi todo para Fiziev, desde entonces, ha salido mal de alguna forma.

Fiziev perdió por decisión mayoritaria competitiva ante el actual rey de las 155 libras, Justin Gaethje, en 2023 y luego sufrió una lesión en la pierna en una pelea que estaba ganando ante Mateusz Gamrot que terminó en una derrota por nocaut técnico. Luego, luego de un descanso de 18 meses para rehabilitación por un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, Fiziev perdió otra pelea competitiva en su revancha con Gaethje en UFC 313 con tarjetas de 29-28 en todos los ámbitos.

Sin embargo, no fue hasta su derrota por nocaut ante Ruffy hace casi cinco meses, que comenzaron a tener conversaciones entre expertos en MMA que de repente cuestionaron si Fiziev era simplemente una víctima de mala suerte sostenida o si estaba cayendo en la dirección equivocada.

Como dijo una vez el legendario entrenador de la NFL, Bill Parcells: “Eres lo que tu historial dice que eres”. Sin embargo, Fiziev ha demostrado claramente una capacidad de top 10 a lo largo de su carrera en UFC y no ha enfrentado nada más que competencia de primer nivel en esta década.

“Mira, soy un luchador”, dijo Fiziev. “Cada vez trato de [bring] algo nuevo cuando entro en la jaula. Todavía siento que aprendo algo nuevo en la jaula todos los días. [and took something from each loss]”.

El único lado positivo para Fiziev, quien se encuentra en un virtual pick ‘em al entrar a la pelea con Torres desde una perspectiva de apuestas, es que su única victoria en sus últimos cinco combates (una decisión unánime contra Ignacio Bahamondes en junio pasado) fue contra el único peleador que derrotó al ultra agresivo Torres a lo largo de sus seis caminatas hacia el octágono.

Torres, cuyo apodo de “El Loco” resume perfectamente su emocionante estilo de pelea, sufrió una derrota por nocaut técnico en el primer asalto ante Bahamondes en septiembre de 2024 dentro de The Sphere en Las Vegas en UFC 306. Sin embargo, el revés nunca cambió su mentalidad o estilo, y Torres se recuperó con victorias consecutivas por nocaut técnico en el primer asalto contra Drew Dober y Grant Dawson para ganar su primera pelea estelar de cinco asaltos.

En 17 victorias profesionales que se remontan a su debut en MMA en 2014, Torres ha registrado 16 nocauts, incluidos siete por sumisión. Pero Fiziev espera que la brecha de experiencia y calidad de competencia entre los dos desempeñe un papel clave.

“Creo que tengo un poco más de experiencia que él en UFC y también en mi vida”, dijo Fiziev. “Pero él tiene una ventaja con su cuerpo y es que es un tipo alto y tiene más alcance. Pero he estado peleando toda mi vida con tipos altos toda mi vida. Esta es la única ventaja que tiene que puedo decir.

“[Torres] Es un tipo fuerte y tiene una bomba en sus manos. el cree en [his power,] también y tiene una buena racha de victorias en la primera ronda. Pero también lo he estado haciendo toda mi vida. También tengo bombas en mis manos. Soy un tipo peligroso, así que no es fácil para nadie quedarse delante de mí dentro de la jaula”.

Si bien Fiziev está ciertamente motivado por lo que la importancia de una victoria podría significar para su futuro en la contienda por el título, está igualmente concentrado en representar sus raíces azerbaiyanas frente a sus propios fanáticos.

“Estoy muy feliz de volver porque es mi casa y es mi tierra. [and] “Mi gente aquí”, dijo Fiziev. “Además, esta es una historia para mí, personalmente. No puedo esperar para volver a hacer fuego delante de mi gente. A la gente aquí le encantan los deportes de combate. Tenemos mucha lucha libre, muchos boxeadores. Es una historia para nosotros porque somos el primer país de esta zona. [to host a UFC event]. Para nosotros y para todo el país, esta es una gran historia porque Kazajstán y Kirguistán, nadie lo logra. [yet]. Para nosotros esto es algo salvaje e importante. Y ahora tenemos más azerbaiyanos en UFC”.