Encuestas: MOU y Fin de la Guerra en Irán Muy Populares

La Operación Furia Épica hundió la aprobación neta del presidente Trump, de -11.4 el día en que comenzó la guerra a -19 a finales de mayo. Sin embargo, la administración podría encontrar algo de respiro ante la disminución de las calificaciones de aprobación si se mantiene el memorándum de entendimiento negociado, ya que los términos del acuerdo y el fin de las hostilidades en Irán son ampliamente populares.

Cuando se les preguntó sobre el acuerdo en sí, el 32% dijo que apoyan el MOU, mientras que el 24% dijo que se oponen, según la última encuesta de Economist/YouGov, realizada del 19 al 22 de junio después de que el acuerdo se firmara el 17 de junio.

Los términos exactos del acuerdo fueron vistos de manera aún más favorable. La disposición más popular fue la reapertura del Estrecho de Ormuz durante 60 días sin peaje, que tuvo un 69% de apoyo y solo un 6% de oposición. De manera similar, la promesa de que Irán no desarrollará armas nucleares y trabajará con los EE. UU. para “negociar la disposición” del material nuclear enriquecido tuvo un 69% de apoyo y solo un 8% de oposición.

Incluso la concesión de que EE. UU. levantará todas las sanciones sobre el petróleo crudo iraní y descongelará los activos iraníes tuvo un 41% de apoyo, en comparación con un 27% de oposición. La única disposición en el MOU con más oposición que apoyo fue que “los EE. UU. y sus socios desarrollarán un plan para proporcionar a Irán $300 mil millones para la reconstrucción y el desarrollo económico”, que tuvo un 23% de apoyo y un 46% de oposición. Dado que fue una concesión, se espera la falta de apoyo.

A pesar del apoyo a los términos del MOU, persiste la preocupación sobre el fracaso del acuerdo. Después de que se firmara el alto el fuego, a pesar de que el MOU afirmaba explícitamente que incluía a Líbano, todos los aliados de Irán y todos los aliados de EE. UU., Israel y Hezbollah intercambiaron ataques durante el fin de semana, poniendo en peligro el alto el fuego. Desde que Israel y Hezbollah acordaron un alto al fuego separado, los combates en la región han disminuido, aunque persisten los ataques ocasionales.

La gran mayoría, el 81%, dijo que es muy o algo probable que las negociaciones fracasen y la guerra se reinicie, mientras que solo el 19% dijo que era algo o muy improbable. De manera similar, el 42% dijo que cree que el Estrecho de Ormuz no permanecerá abierto permanentemente, mientras que solo el 16% dijo que cree que sí.

Sin embargo, los mercados petroleros están calculando un menor riesgo de que el alto el fuego se derrumbe y que el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz vuelva a interrumpirse gravemente. El jueves, el crudo Brent se cotizaba alrededor de $73-$75 por barril, cerca de los niveles previos a la guerra, mientras que los futuros del Brent de septiembre, que reflejan la cotización actual del mercado del petróleo para su entrega en septiembre, también estaban cerca de los $74. Eso sugiere que los comerciantes esperan que las condiciones de suministro permanezcan relativamente estables en los próximos meses.

Incluso si el acuerdo se mantiene, los estadounidenses aún no son partidarios de la empresa en su conjunto: solo el 26% dijo que ir a la guerra con Irán fue la decisión correcta, mientras que el 54% dijo que fue la decisión equivocada. Solo el 25% dijo que EE. UU. ganó la guerra contra Irán, incluso sabiendo las condiciones del MOU, mientras que el 22% dijo que ganó Irán y el 41% dijo que ninguno de los dos ganó.

Si bien los efectos directos de la guerra en Irán pueden ser positivos, los estadounidenses también están preocupados por los efectos a largo plazo en conflictos futuros y la posición de América en el mundo. Cuando se les preguntó si la posición de Estados Unidos en el mundo ha mejorado o empeorado desde que Donald Trump se convirtió en presidente en 2026, solo el 26% dijo que la posición de Estados Unidos ha mejorado, mientras que el 54% dijo que ha empeorado. Si bien el tema estaba dividido a lo largo de líneas partidistas, los independientes se alinearon con los demócratas, con un 63% de los independientes autoidentificados diciendo que la posición de Estados Unidos ha disminuido.