¿Qué hay detrás de la nueva ola de ataques en Mali?

Grupos armados lanzaron ataques coordinados en cinco lugares de Malí, según informó el ejército del país, marcando uno de los brotes de violencia más significativos de los últimos meses.

Los asaltos se dirigieron a ciudades en el norte, centro y sur de Malí, incluyendo áreas donde están estacionadas las fuerzas gubernamentales y combatientes rusos, informa News.az.

Los ataques ocurrieron más de dos meses después de los ataques a gran escala anteriores en la capital, Bamako, y otras partes del país, subrayando los persistentes desafíos de seguridad que enfrenta Malí a pesar de años de operaciones militares contra grupos insurgentes.

Después de los ataques, el ejército maliense dijo que las fuerzas de seguridad habían recuperado el control de las áreas afectadas y lanzado contraofensivas contra los atacantes.

¿Qué áreas fueron atacadas?

Según el ejército de Malí, los ataques golpearon a Aguelhok, Anefis y Gao en el norte de Malí, Sevare en la región central del país y Kenieroba, ubicada a unos 74 kilómetros al suroeste de la capital, Bamako.

Estas ubicaciones son estratégicamente importantes porque albergan bases militares, rutas de transporte e instalaciones gubernamentales. Varias han sido testigos de enfrentamientos repetidos entre las fuerzas malienses y grupos armados en los últimos años.

Fuentes de seguridad también informaron de un ataque a una prisión en Kenieroba, destacando el amplio alcance de la operación coordinada.

¿Quiénes llevaron a cabo los ataques?

Varios grupos armados operan en Malí, lo que dificulta la atribución inmediatamente después de los ataques.

Una organización, el Frente de Liberación de Azawad (FLA), confirmó que sus combatientes atacaron la ciudad de Anefis en la región nororiental de Kidal. El FLA es una coalición de grupos separatistas liderados por tuaregs que buscan una mayor autonomía o independencia para el norte de Malí.

Otros ataques podrían haber involucrado a organizaciones yihadistas vinculadas a al-Qaeda o al Estado Islámico, aunque la responsabilidad de todos los asaltos aún no se había confirmado oficialmente.

La naturaleza coordinada de los ataques sugiere una planificación significativa y destaca las continuas capacidades operativas de los grupos armados a pesar de las campañas militares en curso.

¿Qué dijo el ejército de Malí?

El ejército de Malí dijo que repelió con éxito los ataques y recuperó el control total de las ciudades afectadas.

Según declaraciones oficiales, las fuerzas de seguridad mataron a 20 individuos descritos como “terroristas” en Sevare y otros seis en Gao durante operaciones antiterroristas. El ejército también informó que un combatiente progubernamental fue asesinado y otros cuatro resultaron heridos en Gao.

Los funcionarios afirmaron que la situación de seguridad en las ubicaciones objetivo estaba “totalmente bajo control”, aunque las operaciones militares continuaron para asegurar las áreas circundantes.

¿Quién es el Frente de Liberación de Azawad (FLA)?

El Frente de Liberación de Azawad es una coalición de grupos armados predominantemente tuaregs que operan en el norte de Malí. La alianza busca una mayor autonomía política o independencia para la región comúnmente conocida como Azawad.

El grupo surgió tras el colapso de acuerdos de paz anteriores entre separatistas y el gobierno de Malí. Si bien el FLA persigue principalmente objetivos separatistas, en ocasiones ha operado en áreas donde también están activas organizaciones yihadistas, creando un panorama de seguridad altamente complejo.

El grupo ha aumentado su actividad desde que las relaciones entre separatistas y el gobierno militar se deterioraron después de la retirada de los cascos azules de la ONU de Malí.

¿Por qué Kidal es tan importante?

Kidal es una de las ciudades más estratégicamente significativas en el norte de Malí y desde hace mucho tiempo se considera un bastión de movimientos separatistas tuaregs.

El control de Kidal tiene tanto importancia militar como simbólica porque sirve como puerta de entrada a vastas regiones desérticas cerca de las fronteras con Argelia y Níger. La ciudad ha cambiado repetidamente de manos en la última década mientras las fuerzas gubernamentales, separatistas y grupos yihadistas compiten por influencia.

Los enfrentamientos anteriores en y alrededor de Kidal llevaron al ejército de Malí y al personal ruso a reforzar ciudades cercanas como Anefis en un esfuerzo por evitar más pérdidas territoriales.

¿Qué papel juegan los combatientes rusos en Malí?

El personal militar y los contratistas rusos se han convertido en socios clave del gobierno militar de Malí tras la decisión del país de reducir la cooperación con Francia y otros aliados occidentales.

Las fuerzas rusas brindan apoyo en combate, entrenamiento militar, asistencia de inteligencia y operaciones de seguridad junto al ejército maliense. Han participado en ofensivas contra grupos yihadistas y separatistas, especialmente en el norte y centro de Malí.

Su presencia ha alterado significativamente la estrategia de seguridad de Malí, aunque los grupos armados siguen demostrando la capacidad de lanzar ataques coordinados en múltiples regiones.

¿Por qué Malí enfrenta tantos desafíos de seguridad?

Malí ha experimentado conflictos superpuestos durante más de una década. El país enfrenta una insurgencia islamista que involucra a grupos afiliados a al-Qaeda y al Estado Islámico, mientras lidia también con movimientos separatistas de larga data que buscan la independencia de territorios del norte.

Estos conflictos se ven agravados por instituciones estatales débiles, pobreza, tensiones étnicas, inestabilidad política y la dificultad de gobernar vastas regiones desérticas con infraestructura limitada. Los golpes militares en 2020 y 2021 complicaron aún más los esfuerzos para restablecer la estabilidad, lo que llevó a cambios en las asociaciones internacionales de seguridad.

La combinación de estos factores ha convertido a Malí en uno de los entornos de seguridad más volátiles en el Sahel.

¿Cómo afecta esto a la región del Sahel más amplia?

La inestabilidad en Malí tiene implicaciones regionales porque los grupos militantes operan a través de fronteras nacionales que conectan a Malí con Burkina Faso, Níger, Argelia, Mauritania y otros países vecinos.

Muchas organizaciones extremistas aprovechan las fronteras porosas para mover combatientes, armas y suministros en todo el Sahel. Como resultado, los ataques en Malí a menudo influyen en la situación de seguridad regional más amplia y pueden contribuir a un aumento de la violencia en estados vecinos.

El deterioro del entorno de seguridad ha llevado a los gobiernos regionales a fortalecer la cooperación militar mientras buscan nuevas asociaciones de seguridad después de la retirada de varias misiones internacionales.

¿Qué significa esto para la perspectiva de seguridad de Malí?

Los ataques más recientes demuestran que los grupos armados siguen siendo capaces de coordinar operaciones complejas a pesar de años de ofensivas militares por parte de las fuerzas malienses y sus aliados rusos.

Aunque el gobierno dice que ha recuperado el control de las ciudades objetivo, los incidentes destacan la capacidad continua de las organizaciones insurgentes y separatistas para desafiar la autoridad estatal en gran parte del país.

Los analistas de seguridad creen que Malí probablemente seguirá enfrentando amenazas simultáneas de insurgencias yihadistas y movimientos separatistas, lo que hace que la estabilidad a largo plazo dependa no solo de las operaciones militares, sino también del diálogo político, reformas de gobernanza, desarrollo económico y una mayor cooperación regional.

News.Az

Por Faig Mahmudov