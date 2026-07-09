Guerra entre EE. UU. e Irán: Nuevos ataques en el Estrecho de Ormuz provocan otra alerta global de energía

En medio de informes que indican que tres buques mercantes resultaron afectados junto con objetivos iraníes, el Secretario General de la OMI, Arsenio Domínguez, condenó los “ataques imprudentes” en los últimos dos días contra varios buques que transitaban la estrecha vía acuática, un conducto vital para una parte significativa de las necesidades energéticas mundiales.

Enorme riesgo, advierte Guterres

El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que la reanudación de los ataques y contraataques entre Estados Unidos e Irán en las últimas 24 horas eran “alarmantes” y ponían en riesgo los avances diplomáticos realizados desde que se acordó un marco de alto el fuego en abril.

“Un retorno a hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas para los pueblos de la región, para la paz y seguridad internacionales, y para la economía global en su conjunto”, dijo el Portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

“Estos ataques imprudentes han vuelto a poner en grave peligro a los marineros inocentes. Ningún marinero debería arriesgar su vida simplemente por hacer su trabajo”, advirtió el Sr. Domínguez, mientras instaba a los Estados bandera, propietarios y operadores de buques a no exponer a los marineros a “peligros innecesarios” al transitar por el estrecho.

Algunos 6,000 marineros permanecen varados en el canal en cientos de buques que solían transitar a una tasa de alrededor de 130 al día.

Esa cifra se ha reducido considerablemente hoy, aunque los niveles de envío aumentaron antes de la última escalada, en línea con un acuerdo de alto el fuego temporal, parte de un memorando de entendimiento del mes pasado entre Estados Unidos e Irán.

Como parte de la última escalada, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNECE, afirmó que la situación ya desafiante para los países que dependen de la energía del Golfo seguirá, después de más de 100 días de interrupciones.

“Podemos esperar que los precios y la volatilidad de los precios sigan siendo altos y que las interrupciones en el suministro, especialmente en los mercados locales, continúen en los próximos meses”, dijo Dario Liguti, Director de la División de Energía, Vivienda y Gestión de Tierras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

El economista senior de la ONU explicó que, aunque se ha evitado una escasez global de combustible y fertilizantes, “los efectos de la interrupción de este año seguirán sintiéndose incluso si la situación se normaliza rápidamente”. Las reservas estratégicas de petróleo también se encuentran en sus niveles más bajos en décadas, destacó el Sr. Liguti.

“Si la inestabilidad continúa, debemos estar preparados para otro aumento en los precios y una escasez de materias primas a mayor escala”, señaló a UN News.

Olas de calor alimentan la incertidumbre

Una complicación adicional que agrava estos impactos son las olas de calor extremas de este verano, impulsadas por un fuerte fenómeno de El Niño previsto para fortalecerse en los próximos meses y “aumentar el consumo de energía para la refrigeración, impactar la infraestructura energética y afectar la disponibilidad de agua para la refrigeración de plantas de energía”, explicó el Sr. Liguti.

Para contrarrestar estos impactos, incluidos en las redes de transporte público, el funcionario de la UNECE enfatizó la necesidad de construir urgentemente resistencia a los choques energéticos renovados, ahorrar energía a través de medidas de eficiencia, reducir la presión sobre los recursos limitados cortando el consumo total de energía y acumular reservas.

“A largo plazo, también estamos viendo un renovado interés en muchos países en invertir en capacidad de producción y distribución energética nacional y energías renovables”, señaló el Sr. Liguti.