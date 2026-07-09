Justin Baldoni rompe el silencio sobre la batalla legal de It Ends With Us con Blake Lively.

31 de diciembre de 2024: Baldoni, Wayfarer y otros demandan a The New York Times

Baldoni, Wayfarer, Heath, Sarowitz, Nathan, TAG, Abel, RWA Communications, Wallace and Street Relations presentaron una demanda de $250 millones contra The New York Times el 31 de diciembre. En la demanda obtenida por E!, The New York Times fue acusado de difamación, invasión de la privacidad por falsa luz, fraude promisorio y ruptura de contrato implícito de hecho por su artículo sobre una presunta campaña de difamación retaliatoria que los demandantes llevaron a cabo contra Lively después de que expresara preocupaciones sobre presuntas conductas indebidas en el set. Diciendo que el informe era “falso” y se basaba en la queja CRD de Lively, los demandantes negaron las acusaciones y alegaron que los mensajes citados en el artículo y la queja fueron sacados de contexto. “A pesar de su afirmación de haber ‘revisado estos junto con otros documentos[,]’ el Times se basó casi por completo en la narrativa no verificada y autocomplaciente de Lively,” dijo la demanda, “tomándola casi textualmente mientras ignoraba una abundancia de pruebas que contradecían sus afirmaciones y exponían sus verdaderos motivos.” Alegaron que “fue Lively, no los Demandantes, quienes llevaron a cabo una campaña de difamación calculada.” Ella negó esto. The New York Times dijo que planeaba “defenderse vigorosamente contra la demanda.” “El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos a donde lleven,” declaró a E!. “Nuestra historia fue meticulosa y responsablemente reportada. Se basó en la revisión de miles de páginas de documentos originales, incluidos los mensajes de texto y correos electrónicos que citamos con precisión y en su totalidad en el artículo.”