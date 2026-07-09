Nexo trae su tarjeta criptográfica de modo dual a Argentina y nombra a Andrés Ondarra como jefe de país

Nexo, una plataforma de activos digitales, se ha expandido a Argentina con el lanzamiento local de su Tarjeta Nexo, coincidiendo con el nombramiento de Andrés Ondarra como Gerente General de Nexo Argentina.

Las medidas posicionan a Buenos Aires como el centro regional de la compañía para América Latina, apuntando a un mercado donde la penetración de activos digitales se encuentra entre las más altas a nivel mundial.

La tarjeta ofrece a los titulares dos formas de utilizar sus tenencias de criptomonedas sin liquidarlas: gastar directamente en modo débito o pedir prestado contra esos activos como garantía en modo crédito, con ambas funciones accesibles a través de una única interfaz. Los nuevos titulares de tarjetas reciben un reembolso del 10 % en su primera transacción, además de reembolsos adicionales y recompensas por hitos por un total de hasta $450 durante los primeros tres meses, junto con pagos de intereses diarios de hasta el 13 % anual sobre los saldos inactivos en la aplicación.

La tarjeta ha recibido el reconocimiento de los Digital Banker Awards, los FinTech Breakthrough Awards y los PAY360 Awards.

“Los clientes argentinos llevan una década haciendo que los activos digitales formen parte de su forma de gestionar su patrimonio. “La Tarjeta Nexo está diseñada precisamente para eso: permitirles gastar en modo débito, pedir prestado contra sus tenencias en modo crédito y ganar con cada transacción, todo sin tener que vender. Es la libertad de vivir de esa riqueza, no sólo conservarla”, dijo Andrés Ondarra, Gerente General entrante de Nexo Argentina.

Ondarra sucede a Federico Ogue mientras Nexo profundiza la inversión local

Ondarra aporta más de 25 años de experiencia en finanzas tradicionales, fintech y criptomonedas en América Latina, incluida experiencia en banca de inversión de Wall Street. Asume formalmente el mando el 1 de agosto, con un enfoque en la confianza del cliente y el crecimiento continuo en el país.

Sucede a Federico Ogue, quien lideró la expansión argentina de Nexo antes de realizar la transición a una nueva empresa empresarial.

â€œArgentina tiene uno de los ecosistemas criptográficos y fintech más sofisticados de la región, y el trabajo que Nexo ha realizado aquí es algo de lo que estar orgulloso. Espero pasar el testigo a Andrés, quien aporta exactamente la experiencia y la visión para liderar la próxima etapa de crecimiento de Nexo en Argentina.”, dijo Ogue.

Argentina procesó aproximadamente 93.900 millones de dólares en transacciones de activos digitales durante tres años, ocupando el segundo lugar en América Latina detrás de Brasil. Con una base significativa de poseedores de criptomonedas existentes, la Tarjeta Nexo apunta al siguiente paso más allá de la acumulación, brindando a los usuarios herramientas prácticas para gastar, pedir prestado y ganar con las tenencias que ya poseen.

Más allá del lanzamiento de la tarjeta, Nexo está invirtiendo en infraestructura local y asociaciones deportivas, incluso con la AFA, y la oficina de Buenos Aires brinda soporte a clientes en toda la región latinoamericana.

Imagen destacada vía Nexo.