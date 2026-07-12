Demócrata estadounidense Ro Khanna critica a Israel después de que colonos lo detienen en Palestina

Un legislador demócrata de los Estados Unidos dice que él y su grupo de turistas fueron detenidos por colonos israelíes armados con rifles durante un viaje a Palestina.

En una publicación en X el sábado, Ro Khanna acusó al ejército israelí de apoyar a los colonos.

“Cuando llegó el [ejército israelí], se pusieron del lado de los colonos y continuaron nuestra detención,” escribió Khanna, diciendo que pronto revelará más detalles sobre la experiencia.

El incidente ha vuelto a llamar la atención sobre la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, que ha aumentado desde que Israel lanzó su guerra genocida en Gaza hace casi tres años.

Grupos de derechos humanos dicen que los colonos se han sentido empoderados por el gobierno israelí, mientras que Amnistía Internacional ha acusado a Israel de llevar a cabo una campaña respaldada por el estado de limpieza étnica en Cisjordania. El mes pasado, varios países occidentales sancionaron redes relacionadas con la violencia de los colonos.

Khanna, quien está considerando postularse para presidente de los Estados Unidos en 2028, advirtió que los israelíes habían cometido un “gran error.”

El jueves, le dijo a la agencia de noticias Reuters que “matones … con ametralladoras” detuvieron a su grupo un día antes. “Bloquean el camino. Y luego llaman al [ejército israelí] y el [ejército israelí] está de su lado,” dijo Khanna.

Agregó que los colonos estaban armados con rifles de asalto fabricados en EE. UU.

En una entrevista con DRM News, Khanna dijo que su experiencia en Cisjordania ocupada e Israel fue la “primera vez” que “realmente se dio cuenta de ser moreno.”

“Vi la arrogancia en los ojos de esos colonos. Jóvenes de veintiuno y veintidós años con armas, riéndose de que nos habían detenido. La arrogancia de esos jóvenes soldados del [ejército israelí] cuyos impuestos financio. Sin respeto al hecho de que estaban deteniendo a estadounidenses,” agregó.

Cameron Kasky, un asistente de Khanna que estaba en el grupo, dijo que los retuvieron durante más de una hora y pidieron ayuda a la embajada de EE. UU. en Jerusalén.

Dijo que finalmente los liberaron después de que intervinieran oficiales, que parecían ser policías.

El ejército israelí dijo que las tropas y los oficiales de policía intervinieron después de recibir un informe sobre colonos bloqueando vehículos cerca de Khirbet Zanuta, un pequeño poblado palestino cuyos habitantes fueron desplazados por incursiones violentas de colonos al inicio de la guerra genocida de Gaza en 2023.

Israel, que ha gozado de un apoyo bipartidista en EE. UU., ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos meses, con republicanos y demócratas pidiendo el fin de la ayuda militar estadounidense.

El Congreso está revisando actualmente nueva legislación de gasto militar que, de ser aprobada, profundizaría los lazos de defensa de EE. UU. con Israel. Thomas Massie, republicano, y Khanna han estado presionando a los legisladores para poner fin a la ayuda militar a Israel.

La semana pasada, Khanna dijo que el Comité de Reglas de la Cámara canceló una votación sobre un proyecto de ley propuesto por Massie, que él copatrocinó, que pedía poner fin al financiamiento de EE. UU. para el ejército de Israel.