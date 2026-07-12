Incursiones y ataques del ejército y la paramilitar israelí en Cisjordania durante la noche.

Incursiones y ataques del ejército y la paramilitar israelí en Cisjordania durante...

Durante la noche del sábado, soldados israelíes y colonos paramilitares atacaron a los palestinos en toda Cisjordania, en lo que ha sido una ocurrencia diaria desde que comenzó la segunda intifada en septiembre de 2000. Además de atacar a los palestinos, los colonos paramilitares israelíes detuvieron ilegalmente al congresista de EE.UU. Ro Khanna mientras estaba en una visita diplomática a Cisjordania.

La siguiente es un resumen de los ataques de las fuerzas militares y paramilitares israelíes a los palestinos el sábado por la noche.

Invasiones militares: Las fuerzas de ocupación israelíes secuestraron a cuatro ciudadanos palestinos de la ciudad de Qalqilya el sábado por la noche. Fuentes locales informaron a la agencia de noticias Wafa que las fuerzas de ocupación secuestraron a Elias Al-Shanti, Adam Al-Shanti, Ahmed Saasa y Muhammad Al-Basha, mientras estaban cerca del área de Al-Marj rodeada por el muro de anexión y expansión racista en la región oriental de la ciudad de Qalqilya.

Las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron y vandalizaron hogares palestinos en el pueblo de Deir Al-Ghosoun, al norte de Tulkarm en Cisjordania ocupada. Esta imagen muestra un dormitorio de niños saqueado por los soldados.

Las fuerzas de ocupación israelíes asaltaron varias aldeas y pueblos en el Gobernación de Ramalá y Al-Bireh la noche del sábado y hasta el domingo por la mañana.

Ataques paramilitares: Tres ciudadanos palestinos resultaron heridos el sábado por la noche en un ataque de colonos paramilitares israelíes en el pueblo de Beita, al sur de Nablus.

El Representante Demócrata de EE.UU. Ro Khanna dijo que colonos paramilitares israelíes armados lo detuvieron durante más de una hora durante una visita a Cisjordania ocupada, un incidente que, según él, le dio una visión directa de la realidad de la ocupación israelí y lo que enfrentan los palestinos que viven en Cisjordania a diario.

Más tarde, colonos paramilitares israelíes armados bajo la protección de las fuerzas de ocupación israelíes atacaron el pueblo de Al-Mughayyir, al noreste de Ramallah, el sábado por la noche.

Ataques en los puntos de control: Un joven resultó herido hoy, sábado por la noche, como resultado de un ataque de las fuerzas de ocupación israelíes en el puesto de control de Jalameh, al norte de Jenin.

Cierres de puntos de control: Las fuerzas de ocupación israelíes cerraron el puesto de control militar de Beit Iksa, al noroeste de Jerusalén ocupada, el sábado por la noche, lo que llevó a la detención de docenas de vehículos.

A lo largo de la noche del sábado, las fuerzas de ocupación israelíes intensificaron sus medidas militares en todas las entradas que conducen a la ciudad de Ramallah, lo que provocó un severo embotellamiento de tráfico y la detención de cientos de vehículos.