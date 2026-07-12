Últimas noticias de la guerra entre Irán y Estados Unidos: Estrecho de Hormuz cerrado indefinidamente después de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

Últimas noticias de la guerra entre Irán y Estados Unidos: Estrecho de...

El ejército de Estados Unidos dice que está atacando a Irán en respuesta a un ataque a un barco civil en el Estrecho de Ormuz.

Irán dijo que considera el Estrecho de Ormuz cerrado una vez más después de que un barco que usaba una ruta no autorizada fuera alcanzado por un disparo de advertencia en la vía fluvial crítica, poniendo en peligro aún más el ya precario acuerdo de alto el fuego con los Estados Unidos.

El Comando Central de los EE. UU. dijo poco después que sus fuerzas iniciaron una tercera ronda de ataques contra Irán.

“Estados Unidos está imponiendo un alto costo al continuar degradando la capacidad de Irán para atacar a los marineros civiles y los barcos comerciales que transitan libremente el estrecho”, dijo el ejército.

Rebecca Whittaker12 de julio de 2026 18:00