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¿Qué convirtió al senador republicano de EE. UU. Lindsey Graham en una figura polémica?

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Gabriel Sánchez
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Lindsey Graham, un senador republicano de largo tiempo en los Estados Unidos, ha fallecido después de una enfermedad “breve y repentina”, informó su oficina.

Un adversario convertido en un aliado cercano del presidente Donald Trump, el político de 71 años representaba al estado de Carolina del Sur y estaba listo para la reelección en las elecciones de mitad de período en noviembre.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido!” Trump publicó en sus redes sociales temprano el domingo. “Siempre estaba trabajando, y era un verdadero patriota americano. ¡Lindsey será muy extrañado!”

Conocido por sus opiniones defensivas y de política exterior, Graham apoyó firmemente a Ucrania en su guerra con Rusia y la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. También ha pedido un “cambio de régimen” en Irán y respaldó los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel en el país.

Las acciones y declaraciones públicas de Graham, por lo tanto, lo convirtieron en una figura política controvertida no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.

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