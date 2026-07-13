¿Qué convirtió al senador republicano de EE. UU. Lindsey Graham en una figura polémica?

Lindsey Graham, un senador republicano de largo tiempo en los Estados Unidos, ha fallecido después de una enfermedad “breve y repentina”, informó su oficina.

Un adversario convertido en un aliado cercano del presidente Donald Trump, el político de 71 años representaba al estado de Carolina del Sur y estaba listo para la reelección en las elecciones de mitad de período en noviembre.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido!” Trump publicó en sus redes sociales temprano el domingo. “Siempre estaba trabajando, y era un verdadero patriota americano. ¡Lindsey será muy extrañado!”

Conocido por sus opiniones defensivas y de política exterior, Graham apoyó firmemente a Ucrania en su guerra con Rusia y la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. También ha pedido un “cambio de régimen” en Irán y respaldó los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel en el país.

Las acciones y declaraciones públicas de Graham, por lo tanto, lo convirtieron en una figura política controvertida no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.