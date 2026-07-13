La determinación de Inglaterra para superar la adversidad en este Mundial…

MIAMI, Fl. — El compositor de Oasis, Noel Gallagher, nunca ha definido con precisión qué es un “Wonderwall”. Anteriormente lo describió como una carta de amor a su entonces esposa. Más tarde, fue un “amigo imaginario que vendría a salvarte de ti mismo”.

Pero como banda sonora posterior al partido de la Copa Mundial de Inglaterra, ¿quizás la interpretación de 2026 debería ser el espíritu indomable que de alguna manera mantiene viva a Inglaterra en este torneo?

Cuando defendieron lideratos en la victoria de octavos de final contra México y luego en el partido de cuartos de final del sábado contra Noruega, levantaron el muro con el defensa Dan Burn de 6 pies y 7 pulgadas sustituido en el lado izquierdo de la defensa para detener balones altos angulados hacia el área mientras ambos oponentes buscaban un empate en el aire.

En los últimos segundos del tiempo añadido al final del tiempo extra contra Noruega, el defensa del Newcastle se elevó más alto para despejar con la cabeza un balón defensivo, chocando con Leo Østigard en el proceso antes de apretar sus puños en éxtasis al mantenerse firme una vez más.

El manager de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha hablado muchas veces sobre intentar clarificar lo que debería ser un equipo de Inglaterra. Criticó abiertamente al equipo de Gareth Southgate en la Eurocopa 2024, afirmando que “carecían de identidad” y tenían más miedo de ser eliminados que de aprovechar el momento para asegurarse de avanzar.

Sin embargo, la resistencia de Burn es la fase final de lo que se está convirtiendo en un acto de rescate repetido. Inglaterra estuvo a 15 minutos de ser eliminada contra la República Democrática del Congo en la ronda de 32 antes de que el delantero Harry Kane convocara su propia magia para marcar dos veces. Contra Noruega en el intenso calor de Miami, fue el centrocampista Jude Bellingham quien marcó un doblete para rescatar otra actuación que incluso Tuchel cuestionó públicamente después.

Inglaterra ahora tiene dos victorias de remontada este verano; entraron en este torneo con dos en toda su historia, excluyendo los partidos por el tercer puesto: el cuartos de final del Mundial de 1990 contra Camerún, y el icónico éxito en la final contra Alemania Occidental en 1966.

Esta estoicidad valida la afirmación previa al Mundial de Tuchel de que estaba eligiendo una “hermandad”, un grupo de jugadores que no necesariamente eran los 26 más talentosos, pero eran capaces de unirse para prosperar en un torneo que abarca tres países y siete semanas de duración.

También es producto de la decisión de contratar a Tuchel, ya que su capacidad para influir en los partidos a medida que avanzan ha sido clave. Tuchel se beneficia del compromiso que Southgate instaló en el equipo de Inglaterra, una cultura que ha cuidado de fomentar al retener, entre otras cosas, al centrocampista de 36 años Jordan Henderson por su personalidad más que por su rendimiento.

Southgate rara vez cambió los partidos con sus sustituciones; el Plan A era meticuloso en la planificación y ejecución, pero cuando las cosas salían mal, el partido se les escapaba. Piensa en Croacia en 2018, o en la final de la Eurocopa 2020 contra Italia, partidos en los que Inglaterra lideraba pero el resultado se les escapaba.

Tuchel es bastante abierto sobre querer darse espacio para reaccionar ante cualquier situación en la que se encuentre Inglaterra durante el partido. Es por eso que seleccionó lo que describió como un equipo de “especialistas” para este Mundial, capaz de adaptarse a casi cualquier situación. Ve a cada jugador como un arma diferente a su disposición y solo en la batalla, sabrá cuál será la correcta.

Los jugadores también reciben una claridad completa. Burn, por ejemplo, dijo: “Sabía que me trajeron [al Mundial] por una razón específica. Probablemente no iba a ser titular, pero iba a haber oportunidades en el juego en las que intentáramos cerrar un partido o quizás ir por un gol y ahí yo lo conseguiría”.

Sin embargo, seguramente ni siquiera Tuchel pudo anticipar un escenario en el que Inglaterra con 10 jugadores estaba ganando 3-2 en el Azteca contra México con 20 minutos por jugar, tratando de cerrar una victoria por eliminación directa con un país respirando fuego a su alrededor.

“El fracaso de la planificación … tengo que decir que no vi venir eso”, dijo Tuchel, sonriendo, después. “Ezri Konsa terminó como un carrilero, Anthony Gordon terminó como un mediocampista central [box-to-box] número 8 con Morgan Rogers, Jude [Bellingham] terminó como un delantero centro número 9.

“Siento que tenemos un equipo real en la construcción que lo significa. Si te vuelves atrás y le pides a un jugador que haga algo extraordinario o una tarea en el juego, simplemente veo inmediatamente que el jugador sabe qué hacer. Están tan comprometidos, ven inmediatamente qué hacer, cómo ayudar, y simplemente están listos para ir. Es una cosa hermosa y una cosa rara de tener. No estábamos apostando por ese espíritu. Eso es lo que ves ahora”.

Contra Noruega, fue aún más improvisado como consecuencia de las circunstancias. Declan Rice, Nico O’Reilly y Konsa estaban sintiendo los efectos de la alta humedad y, durante 120 minutos y seis sustituciones, Tuchel ajustó sin cesar. Luego elogió a sus jugadores después por su adaptabilidad a nuevas posiciones.

Sin embargo, los comentrios llamativos de Tuchel después del partido de que “no estaba contento” con el rendimiento, a pesar de que Inglaterra solo alcanzó la cuarta semifinal de la Copa del Mundo en su historia. Las cosas deberían sentirse más asentadas. Normalmente están en equipos de punta.

La pregunta es si Inglaterra puede seguir improvisando de esta manera. Tuchel sabe que es poco probable y sugirió que su equipo necesita más control, inteligencia en sus pases, valentía y convicción si quieren superar a Argentina y Lionel Messi en su prueba más difícil hasta ahora en este torneo.

Por ahora, Inglaterra tiene una creencia fortalecida por sus éxitos en las remontadas. Con demasiada frecuencia en el pasado permitirían que la adversidad los abrumara; el peso de la camiseta, de la historia, los arrastraría hacia abajo. Pero si pueden superar a Messi y Argentina, quizás con otra victoria de remontada, la interpretación final de Wonderwall el 19 de julio contra Francia o España podría ser la que los salve.