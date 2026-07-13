Los Diamondbacks superan el jonrón número 22 de Ohtani y vencen a los descuidados Dodgers 5-3 para barrer 3 juegos

LOS ÁNGELES (AP) — Ildemaro Vargas conectó dos hits, incluido un sencillo de la ventaja en la sexta entrada, y los Diamondbacks de Arizona se sobrepusieron al jonrón número 22 de Shohei Ohtani en una victoria de 5-3 sobre los descuidados Dodgers de Los Ángeles el domingo que completó una barrida de tres juegos de cara al receso del Juego de Estrellas.

Ohtani se fue de 4-2 y está bateando .293 con 22 jonrones y 58 carreras impulsadas, con marca de 8-2 con efectividad de 1.79 y 95 ponches en 85 2/3 entradas en 14 aperturas. El El cuatro veces Jugador Más Valioso se ausentará del Juego de Estrellas del martes que le drenaran la rodilla izquierda para aliviar la irritación continua.

Nolan Arenado anotó una carrera y tuvo una impulsada mientras los Diamondbacks extendieron su racha ganadora a cuatro juegos en su primera barrida como visitantes sobre los Dodgers desde el 4 al 6 de septiembre de 2017.

Ohtani conectó su noveno jonrón inicial esta temporada, conectando en el primer lanzamiento del novato Mitch Bratt, quien abrió porque Zac Gallen entró en la lista de lesionados con inflamación del codo.

Los Ángeles, dos veces campeón defensor, se acerca al descanso con el mejor resultado de las Grandes Ligas, 61-36. Tommy Edman conectó un sencillo de dos carreras en la tercera entrada que construyó una ventaja de 3-0 para Los Ángeles, que tuvo un pase y dos errores más y tiene nueve errores en cinco juegos.

Arizona tiene marca de 49-47, 11 1/2 juegos detrás de los Dodgers.

El doble productor de Arenado y el elevado de sacrificio de Ryan Waldschmidt redujeron el déficit de Arizona a 3-2 en la quinta después de que el jardinero central Andy Pages dejara caer el elevado de Tim Tawa contra la pared mientras corría por un error.

Geraldo Perdomo recibió boleto al abrir el sexto, luego tomó el segundo lugar con un pase de Eliezer Alfonzo y el tercero con un elevado de Corbin Carroll. Ourdes Gurriel Jr. falló al tercera base Max Muncy, cuyo tiro golpeó a Perdomo en la espalda y rebotó en un error.

Vargas siguió con un sencillo ante Edgardo Henríquez (4-1).

Tawa conectó jonrón en la novena entrada ante Evan Phillips, su segundo de la serie y tercero esta temporada.

Ryan Thompson (4-2) sacó tres outs seguidos y Paul Sewald lanzó un noveno perfecto para su 22do salvamento en 23 oportunidades.

A continuación

Diamondbacks: abren una serie de tres juegos en casa contra St. Louis el viernes.

Dodgers: Dirígete al Yankee Stadium para una serie de tres juegos a partir del viernes.

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