La temporada 8 de Love Island USA corona a sus ganadores

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene spoilers para el final de la temporada 8 de “Love Island USA”.

El voto final del público para la temporada 8 de “Love Island USA” decidió que Bryce y Trinity fueran los ganadores de la serie de citas reality.

Bryce y Trinity fueron acompañados en los cuatro finalistas por los segundos clasificados Aniya y Carl, los terceros clasificados Melanie y Sincere y los cuartos clasificados Kayda y Zach. Bryce y Trinity se llevaron a casa el premio en efectivo de $100,000.

La pareja fue sólida desde el primer acoplamiento en el programa, manteniéndose firmes a lo largo del último mes. Melanie y Sincere también fueron uno de las primeras parejas emparejadas, después de que Sincere eligiera a Melanie sobre Aniya, quien inicialmente mostró interés en una conexión durante el episodio de estreno. Su conexión se volvió inestable durante la noche de cine, cuando se reveló que Sincere estaba engañando tanto a Melanie como a Sol.

Mientras tanto, Kayda y Zach formaron su conexión temprano en la temporada después de que Zach eligiera a Kayda, quien fue presentada como una de las sorpresas, sobre Kenzie. Aniya y Carl se conectaron más tarde en la temporada después de Casa Amor y rápidamente se convirtieron en favoritos de los fanáticos.

A medida que el programa ha seguido creciendo en popularidad, la presentadora Ariana Madix recientemente recibió su primera nominación al Emmy por conducir el programa en Peacock. El estreno de la temporada 8 marcó el debut televisivo más visto de Peacock, totalizando 3.7 millones de vistas, según datos de primera mano de NBCUniversal.

Esta temporada no estuvo exenta de controversia, ya que dos islanders fueron expulsados después de que resurgieran en línea videos racistas de ellos diciendo la palabra con la letra “n”. En la temporada 7, dos concursantes también fueron expulsados de la villa después de usar insultos raciales.

Madix regresará para conducir una reunión de la temporada 8 de “Love Island” el 31 de agosto a las 6 p.m. PT/9 p.m. ET. La serie es producida por ITV America en asociación con Lifted Entertainment y Motion Entertainment de WPP Media.