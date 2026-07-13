La NBA Summer League es para enfermos; menos mal que es en Las Vegas, donde se reúnen enfermos de todo tipo

LAS VEGAS, NV – Morez estaba en la mente de todos los que hicieron el viaje desde el área de DFW al desierto para el primer fin de semana de la Liga de Verano de la NBA.

Fue nuestra primera oportunidad de ver a Morez Johnson Jr., la selección de primera ronda del draft de los Dallas Mavericks, jugar contra algunos talentos de nivel NBA, mientras estaba rodeado de algunos talentos lejanos de la NBA.

Algunos de nosotros estábamos convencidos la noche del draft de que los Mavericks habían elegido a Johnson en la novena selección global. Otros, en particular incluido mi colega de MMB, David Sánchez, que viajó a Las Vegas con nosotros, quedaron inmediatamente convencidos del ajuste y valor de Johnson en el puesto número 9, especialmente a la luz del hecho de que ninguno de los mejores guardias cayó tan lejos.

¿Deberían los Mavericks haberse quedado con la lógica más popular de “mejor guardia disponible” con Brayden Burries de Arizona ampliamente proyectado como la elección de Dallas y todavía en el tablero en el puesto número 9? ¿O Johnson, el prototipo exacto de una selección de draft de Masai Ujiri, resultará ser la mejor selección? El tiempo lo dirá, y la irracionalidad del fandom significa que nunca es demasiado pronto para empezar a sacar conclusiones.

Seis de nosotros, incluido el intrépido líder de los Mavs Moneyball, Kirk Henderson, participamos en nuestra propia Basketball Dessert Storm esta temporada. Mientras escribo el domingo por la tarde, Kirk y nuestro aficionado residente al juego Tyler Edsel son todo lo que queda de nosotros en The Strip. Verdaderamente el más enfermo de los psicópatas.

A continuación presentamos algunas reflexiones generales sobre el fin de semana, con el descargo de responsabilidad de que, aunque teníamos entradas para el día 3, cuando los Mavericks jugaron su segundo partido contra Los Angeles Lakers, la mayoría de nosotros nos sentamos ese día. Había demasiado en lo que apostar, con un par de cuartos de final de la Copa del Mundo, lo que terminó siendo una simple noche de pelea con palomitas de maíz en UFC 329, donde tanto el evento principal como el evento co-principal terminaron en 1:09 o menos, y los ponis. Oh, esos atletas profesionales con pezuñas más majestuosos que corren en las pistas de esta gran tierra, transmitidos en vivo para transmitir a cualquier interesado en hacer una apuesta honesta no solo sobre quién es el más rápido, sino también sobre quién puede ir más rápido.

La mayoría de nosotros estuvimos apostados en Westgate Sportsbook todo el sábado, mientras que nuestro optimista residente de los Mavericks, Michael Harris, voló solo como corresponsal de MMB en el Thomas & Mack Arena de la UNLV ese día. Dato curioso: Kyrie Irving firmó su programa de la Liga de Verano de la NBA con su hija Fynnleagh después de la derrota del sábado por 91-70 ante los Lakers.

Hubo muchos roces de este tipo con la grandeza durante todo el fin de semana. Vimos al entrenador de baloncesto de Alabama, Nate Oates, en Eataly in the Park MGM. Kirk vio al entrenador de Arkansas, John Calipari, en el gimnasio del Aria. Pasamos por delante del ex Maverick y actual delantero de Los Angeles Clipper, Derrick Jones Jr., en el camino hacia el Whataburger de dos pisos adjunto al Waldorf Astoria, lo que nos brinda una oportunidad más de recordar el increíble desvanecimiento sofocado que logró sobre Chet Holmgren en el sexto juego de las semifinales de la Conferencia Oeste de 2024 contra el Oklahoma City Thunder para poner a los Mavs adelante 115-110 con menos de dos minutos restantes.

No hay ningún evento o época del año en el que los psicópatas de la NBA se codeen con la realeza del baloncesto como lo hacen en la Liga de Verano. Realmente es algo digno de contemplar. Si estás leyendo sobre baloncesto durante los meses de verano, calificas. Debes esforzarte por llegar a la Liga de Verano en los próximos años. Ni siquiera la intoxicación alimentaria que David y yo sufrimos en ese viaje a Whataburger en The Strip pudo amargar el fin de semana. Fue un gran momento.

Aquí hay algunos aspectos destacados y pensamientos generales (en su mayoría) relacionados con el baloncesto del fin de semana: