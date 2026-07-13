Lindsey Graham Murió De Disección Aórtica Debido A Enfermedad Cardiovascular, Dice la Oficina.

Titulares

Un informe preliminar indicó que el senador Lindsey Graham, R-S.C., murió a causa de una “disección aórtica debido a enfermedad cardiovascular arteriosclerótica”, según una actualización compartida por la oficina de Graham con varios periodistas el domingo, después de que la repentina muerte del senador provocara una oleada de tributos por parte de líderes políticos.





Hechos Clave

El presidente Donald Trump llamó a Graham “una de las mejores personas y senadores que haya conocido”, así como “un verdadero patriota estadounidense”, años después de que Graham se convirtiera en un aliado cercano tras una firme oposición a Trump durante su primera campaña primaria en 2015 y 2016.

Graham era una figura habitual en programas de noticias y un rostro prominente del Partido Republicano, y estaba programado para su 64ª aparición en “Meet the Press” el domingo por la mañana.

Otro hecho clave…

Kash Patel dice que el FBI está “asistiendo” después de la muerte

En uno de los homenajes más extraños que llegaron el domingo, el director del FBI, Kash Patel, dijo que su agencia estaba “asistiendo a las autoridades locales y había puesto todos los recursos necesarios a disposición”. La policía no ha indicado ninguna evidencia de juego sucio en la muerte del senador, y fuentes anónimas de aplicación de la ley le dijeron más tarde a CNN que la policía solo estaba realizando una revisión normal que suele ocurrir después de reportarse una muerte.

Proceso para reemplazar a Graham ya ha comenzado

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que su familia estaba “devastada” y llamó a Graham “irremplazable” en un comunicado el domingo. La ley estatal de Carolina del Sur le permite a McMaster designar inmediatamente un reemplazo para el resto del mandato de Graham en el cargo. El mandato de Graham termina en enero, y estaba postulándose para la reelección en noviembre.

El multimillonario opina sobre la muerte de Graham

El multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman el domingo volvió a publicar un video de Graham hablando en Ucrania el día anterior, señalando: “Este no parece el tipo de persona que moriría horas después”, sin sugerir directamente que creía las teorías de conspiración de juego sucio que circulan en gran medida en cuentas políticas marginales.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Graham?

La oficina de Graham solo dijo que el senador murió a causa de una “enfermedad breve y repentina”, sin ofrecer inicialmente ninguna otra causa de muerte. Su familia pidió “privacidad durante este momento increíblemente difícil”, según la oficina de Graham.

Trump habló con Graham antes de su muerte

Trump dijo que Graham sonaba “un poco cansado, pero tenía derecho a estarlo” después de regresar de su viaje a Ucrania. El presidente dijo que Graham quería seguir trabajando para aprobar la Ley de Salvaguardar a Estados Unidos, el polémico proyecto de ley de identificación de votantes que Trump está tratando de impulsar a través del legislativo. “Era como un miembro de la familia para mí, es muy duro”, dijo Trump.