El mundo del fútbol se prepara para una semana final emocionante, sin partidos oficiales durante 63 horas. Los aficionados reflexionan sobre lo visto hasta ahora y lo que está por venir en este hermoso juego.

En una conversación, Krishnamoorthy V comenta sobre la posibilidad de que España, Inglaterra o Argentina puedan detener al actual equipo francés en el Mundial. Además, se plantea el debate sobre el número de equipos participantes, con opiniones diversas sobre si incrementar a 64 sería beneficioso.

Por otra parte, se destaca el impacto de la Copa del Mundo en los negocios locales, con algunos pubs enfrentando dificultades y otros obteniendo beneficios.

En medio de todas las discusiones, se revive la magia de Diego Maradona en el Mundial de México 86 y se cuestiona si Lionel Messi podría superar su nivel de juego.

Las opiniones están divididas sobre una posible expansión a 64 equipos en el Mundial, con consideraciones logísticas y de calidad del torneo en el centro del debate.

La emoción crece mientras nos acercamos a las semifinales del Mundial y a decisiones clave sobre el futuro de esta competencia deportiva de renombre mundial [Contexto: Artículo sobre comentarios y reflexiones en la semana previa a las semifinales del Mundial de Fútbol, con diversos temas de discusión y análisis].