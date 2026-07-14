Experto: Al evaluar la guerra, considera el umbral de dolor de Putin

Más de cuatro años después de que Rusia invadiera Ucrania, ha habido varios desarrollos a favor de Ucrania. El presidente Trump, quien ha vacilado en su apoyo a Ucrania, dijo que vendería la tecnología de misiles Patriot a Ucrania. Ucrania ha iniciado una estrategia efectiva de apuntar a los camiones cisterna de combustible en los que Rusia se basa para abastecer a su ejército, y los drones han atacado refinerías de petróleo y depósitos de combustible. En los últimos días, una delegación senatorial viajó a Ucrania para discutir el fortalecimiento de las defensas aéreas de Ucrania y más sanciones contra Rusia. Solicitamos una evaluación de Paul D’Anieri, un científico político y autor de “Ucrania y Rusia: desde el divorcio civilizado hasta la guerra incivil”, ahora en su segunda edición y disponible en formato de bolsillo. En 2017-18, D’Anieri se desempeñó como becario en la Institución de Investigación Ucraniana de la Universidad de Harvard.

Algunos perciben la decisión de Trump de permitir que Ucrania construya misiles Patriot como su concesión de que Ucrania está “ganando”. ¿Cómo interpretas su decisión? La decisión de Donald Trump de licenciar la tecnología de misiles Patriot a Ucrania es un reconocimiento de que Ucrania es, en muchos aspectos, capaz no solo de defenderse, sino también de construir las armas necesarias para hacerlo. El hecho de que Estados Unidos y sus aliados hayan confiado en Ucrania para tácticas en la lucha contra los ataques iraníes, junto con el éxito de Ucrania al usar armas construidas internamente para eliminar la logística rusa, ha cambiado drásticamente las percepciones sobre las capacidades de Ucrania. Sin embargo, Ucrania no puede desarrollar rápidamente un sistema de tipo Patriot. Se están agotando rápidamente los misiles, y Rusia está aprovechando la escasez para atacar a la población civil ucraniana.

¿Cómo evaluas el crecimiento de la maquinaria de guerra de Ucrania, incluyendo su tecnología y estrategia, y la actual capacidad de Rusia para librar la guerra? La suerte de Ucrania en el campo de batalla ha mejorado de dos maneras en el último año. En la guerra terrestre, los avances de Rusia se han ralentizado a paso de tortuga, y Rusia está perdiendo 30,000 soldados por mes para estas ganancias incrementales, más soldados de los que puede reemplazar fácilmente. En la guerra aérea, Ucrania ahora puede atacar objetivos dentro de Rusia.

Con los Estados Unidos limitando lo que venderá a Ucrania, los ucranianos han tenido que desarrollar sus propios sistemas. Ahora tienen probablemente el ejército de drones más sofisticado del mundo, por eso los estados de Europa y del Golfo Pérsico están ansiosos por comprar sus sistemas y aprender sus tácticas. En cuatro años de guerra, Ucrania ha pasado de depender de otros a suministrarles.

Ucrania ha estado atacando el suministro de energía de Rusia. ¿Por qué no lo hicieron antes? … Atacar refinerías de petróleo rusas… perjudica al ejército e irrita a los ciudadanos rusos que, hasta ahora, han estado en gran medida aislados de la guerra. Ucrania ha adoptado estas tácticas en los últimos meses porque solo en los últimos meses ha desarrollado las armas y tácticas para hacerlo.

¿Está ganando Ucrania la guerra? ¿Estamos en “el” punto de inflexión? A pesar de las importantes mejoras, no podemos decir que Ucrania esté ganando. Más bien, Ucrania ha dejado claro que Rusia no puede ganar fácilmente, y está aumentando drásticamente el costo de que Rusia continúe la guerra. Con las líneas de control en el suelo muy difíciles de cambiar, ambas partes están aumentando el costo de la otra a través de ataques aéreos. Y sin embargo, es la guerra en tierra la que probablemente determinará el resultado. La “teoría de la victoria” de Ucrania es que si puede matar a más soldados rusos de los que Rusia puede reclutar, Rusia eventualmente tendrá que negociar la paz. Los ataques aéreos tienen como objetivo acelerar esto. La “teoría de la victoria” de Rusia es que aunque gradualmente, está ganando terreno y eventualmente desgastará las defensas ucranianas. Rusia ha construido una enorme base militar industrial, y tiene muchas más personas para llevar a la lucha, aunque hacerlo es cada vez más políticamente complicado. Putin continúa creyendo que estas ventajas eventualmente darán frutos.

¿Cómo evalúas las perspectivas de Rusia utilizando armas nucleares? ¿Cuál es la motivación de Putin para amenazar con usarlas? La perspectiva de una guerra cada vez más costosa, con menores posibilidades de una victoria clara, ha llevado a Putin nuevamente a plantear la amenaza de usar armas nucleares, como lo hizo al principio de la guerra. En mi estimación, esto sigue siendo extremadamente improbable por tres razones. En primer lugar, es extremadamente difícil utilizar armas nucleares de manera efectiva en el campo de batalla cuando las tropas están tan cerca unas de otras. En segundo lugar, las repercusiones serían difíciles de predecir. Parece improbable que China, de quien Rusia depende cada vez más, lo aprobaría. Y el uso de armas nucleares podría realmente galvanizar a Europa o a los Estados Unidos para hacer mucho más, como amenazó Estados Unidos en 2022. Finalmente, la amenaza de usar armas nucleares podría ser lo único que convencería a los líderes rusos, que de otro modo apoyan en gran medida la guerra, a considerar desprenderse de Putin.

Pero la amenaza de usar armas nucleares destaca un punto clave: Vladimir Putin está dispuesto a soportar un costo muy alto para evitar cualquier cosa que se perciba como una derrota. No debemos pensar que los recientes contratiempos conducirán rápidamente a la paz.