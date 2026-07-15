Marco Rubio debe enfrentarse a las obsoletas advertencias de viaje del Departamento de Estado.

BENGASI, Libia – El Departamento de Estado declara que no tiene una prioridad más alta que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y dice que emite advertencias de viaje para describir los riesgos y las precauciones recomendadas para los ciudadanos estadounidenses. La falta de detalle en las advertencias, sin embargo, refleja la pereza diplomática, socava cada vez más la política de los Estados Unidos e incluso puede cruzar la línea hacia el fraude.

Considere Somalilandia. Por deferencia a Mogadiscio, el Departamento de Estado se niega a tratar a Somalilandia como un país separado de Somalia. Por lo tanto, la advertencia de viaje advierte a las personas que no viajen debido al riesgo de delitos, secuestros, terrorismo, disturbios, maltrato a las mujeres y piratería, entre otros problemas. Del mismo modo, considere Libia. El Departamento de Estado advierte: “No viaje a Libia por ningún motivo debido a los delitos, el terrorismo, las minas terrestres sin detonar, los disturbios civiles, los secuestros y el conflicto armado”. Luego está Líbano, donde el Departamento de Estado advierte: “No viaje … por ningún motivo debido al riesgo de delitos, terrorismo, disturbios, secuestros, minas terrestres y conflictos armados”. La advertencia para Iraq es aún más contundente: “No viaje a Iraq debido al terrorismo, secuestros, conflictos armados, disturbios civiles y la capacidad limitada del gobierno de los EE. UU. para proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en Iraq. No viaje a Iraq por ningún motivo. Salga ahora si está allí”.

La situación de seguridad en cada uno de estos países es complicada. Somalilandia no ha sufrido un ataque terrorista desde 2008. La delincuencia es tan baja que los cambistas dejan montones de dinero sin supervisión mientras almuerzan y las mujeres ocupan puestos ministeriales. Nunca hubo piratería en Somalilandia. Eso siempre fue un problema de Puntlandia (Somalia). Según estos estándares, Somalilandia es mucho más segura que París, Londres o Nueva York. Del mismo modo, la advertencia general sobre Libia es errónea. Al igual que con el presidente de Somalia, el primer ministro libio Abd al Hamid Dbeibeh fue designado en un proceso de la ONU reconocido por el Departamento de Estado pero no elegido por el pueblo al que dice representar. El gobierno de Dbeibeh controla actualmente menos del 19% del país, mientras que las Fuerzas Armadas Árabes de Libia del Mariscal de Campo Khalifa Haftar controlan el resto. Mientras los estadounidenses recuerdan Bengasi por el asesinato en 2012 del embajador de EE. UU. Chris Stevens, hoy la ciudad natal de Haftar renace con muy poco o casi ningún delito, donde hombres, mujeres y niños, libios y extranjeros por igual, se mueven a todas horas sin seguridad ni miedo.

A trescientas cincuenta millas al oeste, Sirte, la ciudad natal de Muammar Gadafi, sitio de su última resistencia y entonces capital del breve emirato norteafricano del Estado Islámico, no tiene delito alguno, pero cuenta con una universidad bulliciosa, un nuevo estadio de fútbol y un paseo marítimo lleno de restaurantes de moda. De manera similar, a pesar de la amenaza urgente sobre Líbano, la posibilidad de pisar una mina terrestre en Beirut es nula. Un peligro mayor sería pisar erizos de mar en su playa. El conflicto armado, en cambio, está tan localizado que los libaneses se reúnen en los tejados para observar. El barrio del sur de Beirut poblado por Hezbollah, Dahieh, es tan diferente del barrio occidental de Beirut de Hamra como lo es el Bronx de la parte alta del West Side de Manhattan. En Iraq, los visitantes del nuevo Hotel Movenpick, e incluso los complejos turísticos del Kurdistán iraquí, se ríen de advertencias que parecen tener 20 años de antigüedad.

Las advertencias exageradas hacen daño. El presidente Donald Trump reconoce que la inversión estadounidense es clave para la paz. Pero las advertencias graves aumentan las tasas de seguros y disuaden a los hombres de negocios que pueden no darse cuenta de que las advertencias están décadas desactualizadas. Mientras el Departamento de Estado critica la inversión rusa y china, las autoridades de Bengasi suplican a las empresas estadounidenses que inviertan, pero, con pocas excepciones en el sector de la construcción, encuentran a los estadounidenses reacios a venir. La pérdida de Estados Unidos es la ganancia de Rusia, China y Turquía.

Las advertencias también socavan la política de inmigración de Trump. Los tribunales niegan la repatriación de criminales extranjeros basándose en las advertencias, con abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles citando al Departamento de Estado para sugerir tortura o muerte inminente a cualquier persona que regrese. La descripción de la ACLU sobre países del Medio Oriente y África es racista y equivocada, pero los jueces no lo saben.

Muchos diplomáticos dicen que el Departamento de Estado actúa con exceso de precaución, pero exagerar el peligro también contribuye a las reclamaciones de dificultades y pagos por peligrosidad, que pueden añadir un 70% a su salario. Los contribuyentes estadounidenses son estafados debido a una ficción conveniente. El Secretario de Estado Marco Rubio necesita actuar.

Michael Rubin es director de análisis de políticas del Foro de Medio Oriente, miembro distinguido de la Fundación Usanas de India y colaborador de Beltway Confidential.