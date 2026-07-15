Estudios de Lieber sobre Conflicto Armado en la Región del Indo-Pacífico Serie de Volúmenes – Introducción

En los últimos años, el Indo-Pacífico ha surgido como una arena principal de competencia estratégica. La región ha presenciado una intensificación de la modernización militar y la rivalidad entre las principales potencias, a menudo involucrando tácticas híbridas, operaciones en la zona gris marítima y actividades de influencia en el entorno de la información. Los Estados están expandiendo e integrando capacidades en tierra, mar, aire, ciberespacio y espacio. El resultado es un complejo teatro de operaciones en el que las tensiones existentes, incluidas las relacionadas con Taiwán, podrían escalar hacia un conflicto a gran escala marcado por la ambigüedad legal en preguntas operativas cruciales. Estas preguntas son el foco de nuestro libro recientemente publicado, Armed Conflict and International Law in the Indo-Pacific Region, el décimotercer volumen de la Serie de Estudios Lieber del Instituto Lieber.

A medida que los planificadores militares y asesores legales enfrentan entornos operativos integrados, el volumen examina cómo el derecho internacional, especialmente, pero no exclusivamente, el derecho de los conflictos armados (LOAC), puede aplicarse a futuras operaciones de combate a gran escala en el Indo-Pacífico. Considera los marcos legales que rigen dichas hostilidades, así como preguntas relacionadas, como el objetivo y protección de infraestructuras críticas como los cables submarinos, el tratamiento de combatientes y civiles en un conflicto potencial sobre Taiwán, las implicaciones de la neutralidad para estados no beligerantes y el impacto de las tecnologías emergentes compartidas a través de acuerdos como AUKUS (la asociación de seguridad anunciada en 2021 entre los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia).

Como adelanto, Articles of War publicará cuatro publicaciones adaptadas de capítulos del libro. Para introducir esta serie, proporcionamos un resumen de los temas generales del volumen antes de destacar las publicaciones que seguirán.

📚 Contexto: El artículo destaca la importancia del libro “Armed Conflict and International Law in the Indo-Pacific Region” y las cuestiones legales relacionadas con potenciales conflictos en la región del Indo-Pacífico.

🔍 Verificación de hechos: El artículo menciona que el libro es el décimotercer volumen de la Serie de Estudios Lieber del Instituto Lieber.

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