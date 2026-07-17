ADN del cráneo de un soldado desconocido de la Guerra Revolucionaria revela más que su nombre.

ADN del cráneo de un soldado desconocido de la Guerra Revolucionaria revela...

John Pumphrey falleció el 16 de agosto de 1780 en la Batalla de Camden en Carolina del Sur. Fue una de las derrotas más devastadoras del Ejército Continental, donde el General Británico Charles Lord Cornwallis derrotó a las fuerzas patriotas bajo el mando del General Mayor Horatio Gates.

Muchos de los 900 caídos fueron dejados donde cayeron, abandonados a la depredación de animales salvajes, al intenso calor de Carolina del Sur y a su humedad ruinosa.

En 2020, arqueólogos que inspeccionaban la zona encontraron huesos humanos sobresaliendo del suelo. Finalmente, se identificaron 14 conjuntos de restos: 12 soldados continentales y 2 relacionados con el bando británico, que fueron reenterrados en el campo de batalla.

La Oficina del Forense del Condado de Richland había trabajado con FHD Forensics de Texas en casos modernos y pidió su ayuda. Peacock llamó al caso como el de “el John Doe más antiguo de América”.

“Lo que hicimos es prácticamente lo mismo que hacemos con cualquier otro caso John Doe”, dijo. “Realmente nadie sabía con certeza si podríamos obtener perfiles genéticos adecuados para una investigación genealógica en restos de más de 240 años. Pero tuvimos suerte”.

A diferencia de la mayoría, Pumphrey y sus cuatro compañeros recibieron un entierro sumario bajo una delgada capa de tierra. Fue apodado “Camden 9B”, porque fueron el segundo conjunto de restos recuperados del entierro nueve. Los restos fueron examinados y catalogados.

Los 12 continentes fueron posteriormente reinhumados con honores militares completos. La lápida de Camden 9B decía: “DESCONOCIDO. REV. GUERRA. BATALLA DE CAMDEN. 16 DE AGOSTO DE 1780”.

Mientras tanto, muestras de dos soldados fueron enviadas a Astrea Forensics en California para la extracción y secuenciación de ADN.

“Normalmente, en un caso como este, trabajamos con los dientes, porque los dientes están en la mandíbula y están protegidos, las raíces están protegidas”, dijo Peacock. “En este caso, no obtuvimos ninguna información de los dientes”.

Con restos tan antiguos, a menudo es difícil separar el ADN humano de todo el otro material genético en la tumba, dijo la cofundadora y asesora científica de Astrea, Kelly Harkins Kincaid.

“A menudo se coloniza por el entorno microbiano en el suelo y el agua en el entorno”, dijo.

A partir de un fragmento del hueso temporal, una estructura delicada detrás de la oreja en la base del cráneo, lograron extraer con éxito el ADN que generó el genoma completo de Pumphrey. Luego, el equipo de Peacock cargó los datos en FamilyTreeDNA y GEDmatch para rastrear tres tipos de coincidencias de ADN: autosómica, cromosoma X y cromosoma Y.

“Obtuvimos 20,000 coincidencias con las que trabajar”, dijo. “Así que fue mucho para revisar”.

Una de esas coincidencias, de la línea materna, fue Russ Hudson.

El agente federal retirado en Gettysburg, Pa., se ofreció a ayudar en la investigación archivística. Comenzó a emerger el perfil de un joven huérfano de Maryland, desposeído y en busca de su camino en la vida.

Debido a que no se ha encontrado un registro de nacimiento, no está claro cuántos años tenía Pumphrey cuando fue a la guerra. Firmó sus documentos de reenganche con una “X”. Pero era lo suficientemente joven como para que, cuando murió, las placas de crecimiento alrededor de sus rodillas aún no se habían cerrado por completo, dijo Peacock.

Los investigadores ahora saben que Pumphrey y sus camaradas del Séptimo Regimiento de Maryland estuvieron con George Washington en los fríos de Valley Forge en Pensilvania. Peacock dijo que su unidad estuvo involucrada en algunos de los principales enfrentamientos en el Teatro del Norte, incluidas las batallas de Brandywine, Germantown y Monmouth.

Calcula que había marchado 1,000 millas antes de encontrar su final en los bosques de pino de Carolina del Sur.

“No sabemos realmente cuál fue la causa de la muerte de John Pumphrey porque no encontraron ninguna lesión en particular en su cuerpo”, dijo. “Es posible que tuviera una lesión en tejidos blandos, como una lesión de bayoneta, pero es un poco difícil de determinar después de 246 años”.

El trabajo continúa en el otro conjunto de restos, Camden 11A. Una cosa es segura: Peacock está relacionada con él.

“Una de las primeras cosas que hago cuando asumo un caso es correr mi ADN contra los restos para ver si estoy relacionada con alguien, solo por si acaso pueda ser así”, dijo. “Nunca había sucedido antes, pero estoy relacionada con Camden 11A. Así que estoy muy motivada para identificarlo”.

El mes pasado, Peacock tuvo suficiente confianza en la investigación para poner un nombre a Camden 9B. Los familiares lloraron durante una emotiva ceremonia en la Casa Benson-Hammond del siglo XIX en el Condado de Anne Arundel.

“El hecho de que algunos arqueólogos simplemente tropezaran con huesos que sobresalían de la tierra, y sabiendo que sería difícil identificar a esas personas por ADN, me pareció realmente emocionante”, dijo Becky Berman de Daytona Beach, Florida, prima lejana de Pumphrey.

Para Hudson, el agente federal retirado, la historia no terminará hasta que el gobierno de EE. UU. confirme la investigación y reemplace la lápida “DESCONOCIDO” de su quinto tatarabuelo. Dijo que Estados Unidos le debe a John Pumphrey.

“Se sacrificó, junto con otros”, dijo Hudson, con los ojos llorosos, “por el bien de esta nueva nación”.