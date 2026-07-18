Apple Music aumenta los precios de suscripción para primera vez en casi cuatro años

Apple Music ha aumentado sus precios de suscripción por primera vez en casi cuatro años, según los precios listados en el sitio web de Apple Music.

En los EE. UU., el precio del plan individual aumentó de $10.99 a $11.99 por mes, mientras que el plan familiar aumentó de $16.99 a $19.99 por mes y el plan de estudiante subió de $5.99 a $6.99 por mes.

Esta marca el primer aumento en los precios de suscripción de Apple Music desde octubre de 2022, cuando la compañía citó un aumento en costos de licencias.

Representantes de Apple Music no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La plataforma de streaming rival Spotify ha aumentado sus precios de suscripción de manera bastante constante en los últimos años después de mantener un precio de $9.99 para su plan premium individual desde su lanzamiento en EE. UU. en 2011. Su primer aumento llegó en julio de 2023, seguido por otro aumento en julio de 2024 y un tercer aumento en febrero de este año. El precio del plan premium individual de Spotify es ahora de $12.99 al mes, mientras que su plan familiar es de $21.99, su plan dúo es de $18.99 y su plan de estudiante cuesta $6.99.

En una entrevista con Kristin Robinson para el podcast “On the Record” de Billboard en abril, el vicepresidente de Apple Music, Oliver Schusser, señaló que la plataforma es la única de música que no tiene un nivel gratuito. “Y créanlo o no, estamos muy orgullosos de eso”, dijo, agregando: “Creo que no es lo correcto para los compositores y artistas decir, sabes qué, vamos a regalar esto gratis, especialmente con la muy poca monetización que los artistas y compositores recibirán a cambio”.

Schusser se lamentó de la idea de niveles gratuitos (con publicidad) de streaming, argumentando que llevaron a precios de suscripción más bajos en general. “El hecho de que todos los servicios de pago tengan que competir con lo gratuito significa, al final del día, que no hay suficientes personas pagando, porque pueden obtenerlo gratis, y los servicios de pago no pueden realmente cobrar el precio correcto por el servicio porque siempre están compitiendo con lo gratuito”, dijo.