Trump respalda a la senadora Darline Graham en las primarias para reemplazar a su difunto hermano

El presidente Donald Trump respaldó a la senadora Darline Graham, RS.C., en la elección especial para ocupar el escaño en el Senado de su difunto hermano por un mandato completo.

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“Le pedí a Darline, por el bien de nuestra nación, que se postulara para el Senado de los Estados Unidos en las primarias republicanas especiales el martes 11 de agosto de 2026”, escribió Trump en una publicación del viernes en Truth Social. “Espero que Darline haga esto, ya que no habría nadie mejor para honrar el legado de su amado hermano, Lindsey”.

El presidente añadió más tarde en su mensaje que ella cuenta con su “respaldo completo y total”.

Fue nombrada a principios de esta semana por el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, para cumplir el resto del mandato del senador Lindsey Graham en el Senado, hasta principios de enero.

Darline Graham es la primera senadora de Carolina del Sur. Ella y su difunto hermano hablaban a menudo sobre su estrecha relación, que incluía la adopción de Lindsey Graham de su hermana menor cuando ella tenía 13 años, poco después de la muerte de sus padres.

“No sé qué habría hecho sin él”, dijo a Fox News en una entrevista conjunta en 2015.

Lindsey Graham murió repentinamente el sábado por la noche, lo que provocó una vacante en el Senado y una elección especial. Había estado en medio de una campaña de reelección y fue seleccionado por los votantes republicanos en su estado como candidato republicano al Senado en junio, lo que lo preparó para una elección general para un potencial quinto mandato en noviembre.

Según la ley de Carolina del Sur, los candidatos republicanos que deseen postularse en lugar de Lindsey Graham pueden comenzar a presentar su intención de hacerlo el 21 de julio, y la elección primaria especial se llevará a cabo el 11 de agosto. Su repentina muerte provocó una lucha el fin de semana pasado entre los republicanos del estado mientras buscaban un candidato potencial.

El miércoles, el senador Tim Scott, RS.C., dijo que la recién juramentada Darline Graham había “tenido un comienzo notable” en el Senado y dijo: “¿Por qué no ella?” cuando se le preguntó si consideraría postularse para un mandato completo.

Varias otras figuras políticas republicanas de Carolina del Sur que habían sido presentadas como candidatos potenciales en la carrera para reemplazar a Lindsey Graham eran la vicegobernadora Pamela Evette y la representante Nancy Mace.

El empresario Mark Lynch, que perdió ante Lindsey Graham en las primarias de junio, dijo el lunes que planeaba revivir su campaña en el Senado tras la muerte del senador.