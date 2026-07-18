Final de la T20 Blast: Tammy Beaumont ayuda a The Blaze a vencer a Durham

Tammy Beaumont brilló cuando The Blaze produjo una actuación dominante para reclamar su primer título de la Copa T20 Femenina, aplastando a Durham por 10 wickets en The Oval.

La jugadora de 35 años, que se retiró del cricket internacional con Inglaterra a principios de este verano, hizo 54 mientras compartía una asociación de apertura inquebrantable de 118 con Sarah Bryce, quien anotó su primer medio siglo del torneo, terminando invicta en 53.

Tras deshacerse de Surrey en la primera semifinal del día, el equipo de Kirstie Gordon siempre estuvo en control contra un equipo de Durham que había logrado una sorpresiva victoria sobre Hampshire Hawks en las últimas cuatro.

Después de ser enviada a batear, Durham perdió a la capitana Hollie Armitage ante la lanzadora zurda Grace Ballinger en la cuarta bola de su entrada y nunca se recuperó en una superficie lenta que dificultó la obtención de carreras contra la batería de lanzadoras más lentas de The Blaze.

La jugadora australiana Heather Graham respaldó sus 35 contra Hampshire con 30 de 23 bolas, pero su eliminación pareció crucial y, a pesar de los útiles aportes de 20 de Grace Thompson y Emily Windsor, un total de 117-8 resultó muy por debajo de lo esperado.

La máxima cazadora de wickets del torneo, Charli Knott, reclamó 2-25, con Gordon tomando 3-21, aunque recibieron poco apoyo en el campo con cinco capturas cayendo al suelo, aunque no resultaron costosas.

Con poco margen de error, Lauren Filer pronto lanzó dos wides desde sus tres primeras entregas de la respuesta y ni Beaumont ni Bryce ofrecieron una oportunidad mientras caminaban hacia la victoria.