La nueva familia militar: permanecer juntos mientras viven separados

Cada mañana, Chelsea Thomas se despierta casada, pero sola. Su esposo, miembro del servicio de la Fuerza Aérea, ha pasado los últimos tres años viviendo a más de 600 millas de distancia debido a órdenes militares. Mientras él se trasladaba a su próximo destino, Thomas se quedaba en Florida con sus hijos, preservando carreras, rutinas escolares y la vida que habían construido.

No se trata de un despliegue. Para la familia Thomas, es simplemente la vida militar. Durante generaciones, se esperaba que las familias militares empacaran juntas cada vez que llegaban órdenes. Hoy, algunas familias están haciendo un cálculo diferente.

En lugar de desarraigar las escuelas de los niños, abandonar carreras establecidas, dejar la atención médica especializada o interrumpir los acuerdos de custodia, mantienen hogares separados mientras siguen casados, una práctica que las familias militares a menudo llaman “geo-baching”, abreviatura de soltería geográfica.

“Nunca imaginé vivir a cientos de millas de mi esposo”, dijo Thomas. Los amigos a menudo asumen que los despliegues son la parte más difícil de la vida militar. Ella no está de acuerdo. “Para el mundo exterior, sigues casado, tu pareja está a salvo y la vida parece normal”, dijo Thomas. “Para la mayoría de lo que escuchamos, ‘Bueno, tú elegiste esto’, pero normal no es la palabra que usaría para describir criar a los niños, mantener un hogar, nutrir un matrimonio y llevar el peso de la vida diaria desde diferentes estados”.

Para Thomas, permanecer en Florida preservó dos carreras, las rutinas de sus hijos y el sistema de apoyo que la familia había construido.

Al comenzar a compartir la experiencia de su familia, cónyuges militares de todos los servicios se acercaron con historias similares. Algunos se quedaron atrás para preservar carreras o la estabilidad educativa de los niños. Otros se quedaron debido a la atención médica especializada o las redes de apoyo.

Esas conversaciones llevaron a Thomas a fundar Family in Flight, una organización sin ánimo de lucro que brinda apoyo mutuo, recursos y asistencia de viaje a familias militares separadas geográficamente. Dijo que la organización ha conectado con cientos de cónyuges que navegan matrimonios a larga distancia moldeados no por un despliegue, sino por la vida militar misma.

Jeanne Caruso solo quería acompañar a su esposo a su destino en Okinawa. En cambio, se quedó en Estados Unidos porque la atención especializada en la que confía para gestionar la epilepsia no estaría disponible allí. Mudarse al extranjero, dijo, podría poner en grave riesgo su salud.

Para la esposa de la Armada Tiffany Nguyen, la decisión se centró en su hijo. La familia se estaba preparando para una mudanza al extranjero cuando descubrieron que su hijo había sido considerado inadecuado para el cambio permanente de estación por DoDEA basándose en su Programa Educativo Individualizado. Nguyen dijo que está desafiando la determinación, argumentando que contiene discrepancias significativas. Dijo que a la familia le dijeron que las escuelas en el extranjero no podrían satisfacer las necesidades educativas de su hijo.

Las circunstancias difieren. El resultado no. Cada familia se encontró sopesando las órdenes militares contra otra responsabilidad que no estaban dispuestos o no podían dejar atrás.

Aunque el Departamento de Defensa no rastrea la separación geográfica voluntaria entre miembros de servicio casados, Blue Star Families ha documentado la práctica antes. En su Encuesta de Estilo de Vida Familia Militar de 2015, uno de cada cinco encuestados de familias militares activas informó haber elegido la soltería geográfica al menos una vez durante su carrera militar. Las razones más comunes eran la carrera del cónyuge, las asignaciones militares cortas y la educación de los niños.

Investigaciones más recientes de Blue Star Families ya no miden específicamente la soltería geográfica, pero muchas de las presiones continúan. La Encuesta de Estilo de Vida Familiar Militar 2025 de la organización identificó el empleo del cónyuge militar, el pago militar, el tiempo lejos de la familia y la educación de los hijos dependientes entre las principales preocupaciones de calidad de vida para las familias de servicio activo. Casi siete de cada diez encuestados dijeron que dos ingresos eran esenciales para el bienestar financiero de su familia.