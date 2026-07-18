Bélgica prohíbe importaciones de asentamientos israelíes en Palestina ocupada

El gobierno federal de Bélgica ha aprobado una prohibición de importar bienes producidos en los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Es el último de un grupo pequeño pero en rápido crecimiento de países europeos que actúan por su cuenta en una cuestión aún sin resolver a nivel de la UE.

La decisión se tomó en la última reunión del gabinete del gobierno antes del receso de verano, informó la Agencia de Noticias Belga el sábado. El movimiento cumple con un compromiso hecho el año pasado por la escala del bombardeo de Israel en Gaza y su número de muertos.

Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores belga, Maxime Prevot, presionó a sus homólogos de la UE en una reunión a puerta cerrada en Bruselas para una prohibición a nivel de bloque, acusando a la Comisión Europea de ofrecer a los ministros “un hueso para masticar” en lugar de un plan genuino para actuar.

La prohibición de Bélgica llega tanto como una promesa doméstica cumplida como una señal para el liderazgo de la UE. El caso para controles más estrictos se vio reforzado este año por una investigación del Centro de Litigio Global Echo, que examinó más de 30.000 documentos de exportación que cubren miles de envíos agrícolas israelíes a Europa.

Aproximadamente uno de cada seis contenía productos cultivados en asentamientos en Cisjordania o en los Altos del Golán ocupados, aumentando a casi uno de cada cinco entre los envíos destinados a países de la UE. Los investigadores descubrieron que los exportadores rutinariamente ocultaban el verdadero origen del producto, etiquetándolo como israelí, mezclándolo con stock israelí genuino o enviándolo bajo direcciones no relacionadas con donde se cultivó.

La UE es el mayor socio comercial de Israel, comprando cerca del 30 por ciento de sus exportaciones y representando casi un tercio de su comercio total de bienes, valorado en 43 mil millones de euros (49 mil millones de dólares) el año pasado. Bélgica se une a una lista de estados que ya no esperan acción a nivel de la UE.

(Nota de contexto: Bélgica aprobó una prohibición de importar bienes producidos en asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados).

(Nota de verificación de datos: La UE es el mayor socio comercial de Israel, comprando cerca del 30 por ciento de sus exportaciones y representando casi un tercio de su comercio total de bienes).