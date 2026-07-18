Los fanáticos argentinos de Nueva York comparten esperanzas antes de la final del Mundial 2026

Ciudad de Nueva York – Se la conoce como “La pequeña Argentina”, pero Christian Giménez, residente de toda la vida, dice que mucho ha cambiado en el vecindario en el que creció.

Alguna vez epicentro de la diáspora argentina que se estableció en la ciudad de Nueva York, la mayoría reubicándose durante la llamada “guerra sucia” de la década de 1970, sólo un puñado de restaurantes y panaderías argentinas permanecen como punto de apoyo de lo que alguna vez estuvo en el vecindario de Elmhurst, Queens.

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Pero cuando llega la Copa Mundial de la FIFA, el bloque se llena de juerguistas, vestidos de blanco y azul cielo. Con Argentina rumbo a la final contra España el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, a sólo unos kilómetros (millas) de distancia, todo en la cuadra, desde el asfalto hasta las bancas, las fachadas de las tiendas e incluso los enchufes contra incendios, lleva los colores icónicos.

Cuando era niño, “dondequiera que ibas era argentino”, dijo a Al Jazeera Giménez, propietario de la panadería Río de la Plata y uno de los que encabezaron la decoración. “Así que lo que hago es tratar de mantenerlo vivo”.

Sin duda, el jugador de 40 años tiene claro que el compromiso con la selección argentina va mucho más allá del torneo de un mes de duración. Puede que la Copa del Mundo se celebre sólo una vez cada cuatro años, pero el alardeador mural de Lionel Messi y Diego Maradona al costado de su panadería es un pilar.

Para muchos, es un recordatorio del significado generacional de la tradición futbolística del país, que durante décadas ha sido un pegamento para los argentinos en la ciudad de Nueva York, incluso cuando la comunidad se ha dispersado.

Beatriz Jaime, de 74 años, relató haber visto la derrota de Argentina sobre Holanda en 1978 en una transmisión en el Madison Square Garden, y regresar al vecindario poco después para encontrarlo “cargado de gente” celebrando hasta bien entrada la noche.

“La cuestión es que las raíces están aquí y en Argentina”, dijo Jaime, quien creció en Queens pero ahora vive en Long Island.

â€”Eso nunca lo olvidas. Se me pone la piel de gallina”.

Para Henry Pachaco, de 45 años, quien también es de Queens, el fandom es un asunto de familia. Estaba vestido con la camiseta de la selección nacional, su madre vestía una camiseta azul con una sola frase: “Mano de Dios”, una referencia al infame gol de mano marcado por Maradona en el partido de cuartos de final de 1986 contra Inglaterra.

Pachaco llamó al bloque “el centro” para los fanáticos argentinos en la ciudad, ofreciendo una atmósfera de estadio el día del partido, con una calle cerrada, música, un televisor al aire libre y comida callejera, sin el precio.

Que Argentina esté en la final, que Messi posiblemente juegue su último partido con la selección nacional y que todo esto suceda a las puertas de Nueva York, dijo, representa una convergencia de mundos.

â€œEs como traer Argentina a Nueva York… donde quiera que vayas, en cualquier parte del mundo, cuando los argentinos se juntan. Que esa misma pasión es igual, pase lo que pase.

“Siempre serás aceptado aquí y pasarás el mejor momento de tu vida”, dijo.

Giménez se hizo eco del sentimiento, al tiempo que abordó varios incidentes racistas de aficionados argentinos que han empañado la carrera de la Albiceleste en este Mundial y en el último. Dijo que eso no era representativo de la base de fans.

“Cualquiera que sea su raza o su origen étnico, no investigamos eso”, dijo.

â€œSi nos apoyas, te amamos. Directamente, así como así”.

Un nuevo fandom crece en Brooklyn

Es un mensaje que probablemente será bien recibido a un distrito de distancia, en el barrio de Kensington de Brooklyn, hogar de una comunidad bangladesí de rápido crecimiento que le ha valido a la zona el título de “Pequeña Bangladesh”.

Los datos de la ciudad de Nueva York muestran que la población de la diáspora se ha triplicado en las últimas dos décadas, uno de los grupos de más rápido crecimiento en una ciudad en constante cambio. El año pasado, la comunidad eligió al primer estadounidense de origen bangladesí para el Consejo de la Ciudad de Nueva York.

Shafiqul Alam, de 66 años, que ha vivido en el vecindario durante 36 años, dijo que el área se ha transformado, trayendo consigo una nueva y apasionada base de apoyo para la selección nacional de Argentina.

Los días de partido se han instalado televisiones de pantalla grande en las plazas peatonales del barrio. Si el tiempo cambia, dijo, no es raro que la gente se agolpe dentro de su tienda para mirar en su propio televisor.

“El pueblo bangladesí ama a Argentina”, dijo, “y Argentina ama a Bangladesh”.

Muchos factores se han unido para impulsar el apoyo a Argentina en el sur de Asia, y particularmente en Bangladesh, en particular un nuevo acceso a los televisores en la década de 1980, que se alineó con la derrota de Inglaterra en 1986 por parte del equipo nacional liderado por Maradona.

El partido tuvo un gran significado político para los países que aún luchan con el legado del colonialismo británico. Pero para muchos aficionados más jóvenes, el apoyo se reduce a un solo hombre: Messi.

“Sabiendo que este podría ser el último partido de Messi, todos querrán verlo”, dijo Sajid Bhuyan, de 31 años, residente del barrio.

Le costaba imaginar que menos del 90 por ciento de la comunidad local de Bangladesh en Kensington respaldara a Argentina.

Si bien las historias de origen de su fandom pueden ser diferentes, Bhuyan sintió que la pasión desde Little Bangladesh hasta Little Argentina era la misma.

Relató un torneo en el que Argentina se recuperó repetidas veces del borde de la derrota, más recientemente en un sorprendente cambio de rumbo en la semifinal contra Inglaterra.

“Casi me muero cuando Argentina anotó los dos goles en apenas minutos”, dijo Bhuyan. “No podía respirar, no podía hablar, tuve que tomarme cinco o seis minutos para calmarme.

“Así que si vuelve a suceder”, dijo, “¡lo disfrutaremos!”.