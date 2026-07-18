Estados Unidos golpea la infraestructura militar de Irán en los últimos ataques.

El Comando Central de los Estados Unidos completó su séptima noche consecutiva de ataques aéreos contra Irán el viernes, alcanzando la “infraestructura logística militar” iraní entre otros objetivos. “El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) golpeó sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenamiento subterráneo de armas y capacidades marítimas”, según un comunicado emitido por el comando combatiente. “Las fuerzas estadounidenses emplearon aviones de combate, drones aéreos y buques de guerra, además de otros activos”.

La grabación de vídeo publicada por el CENTCOM mostró varios misiles crucero siendo lanzados desde un buque de guerra de la Armada, aviones de combate despegando hacia el cielo nocturno y al menos tres objetivos siendo alcanzados por municiones de precisión.

Uno de los objetivos parecía ser una torre de comunicaciones. Un segundo objetivo parecía ser un puente de carretera.

Los ataques concluyeron a las 9:30 p.m. hora del este. “Más de 50,000 miembros del servicio estadounidense están operando en Oriente Medio y permanecen vigilantes, letales y listos”, agregó el CENTCOM.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en partes de Irán central y meridional, incluyendo Ahvaz, Lar, Yazd y Sirik.

Irán respondió al asalto de los Estados Unidos disparando misiles y lanzando drones a varios países de la región. El ejército de Kuwait informó haber interceptado misiles y drones iraníes. La Fuerza Aérea de Jordania también dijo que interceptó misiles entrantes lanzados por Irán. Las sirenas de alerta aérea también sonaron en Baréin, según el gobierno.

Los Guardias Revolucionarios de Irán afirmaron haber golpeado dos objetivos en Kuwait, un centro de apoyo militar estadounidense en Camp Arifjan y una instalación de radar en la Base Aérea de Ali Al Salem, según Reuters.

Otra instalación militar estadounidense en Baréin también fue objetivo de los IRGC, informaron los medios estatales.

Estos ataques aéreos del viernes se producen después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo dos oleadas de asaltos el jueves, ya que el ejército de los Estados Unidos buscaba cortar el puerto iraní de Bandar Abbas para aliviar el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

Los ataques del jueves derribaron dramáticamente una gran torre de vigilancia blanca en la ciudad más al sur de Irán, Chabahar, ubicada en una importante ruta comercial para el vecino afgano sin salida al mar.

Tras evaluar que el alto el fuego alcanzado con Irán hace un mes está efectivamente muerto, el presidente Trump advirtió a principios de semana que el ejército de los Estados Unidos planea “desconectar” plantas de energía y otros objetivos de infraestructura en Irán a menos que el régimen llegue a un acuerdo.

“Vamos a golpearlos muy fuerte esta noche. Vamos a golpearlos muy fuerte mañana por la noche. Vamos a golpearlos muy fuerte la noche siguiente, y luego la próxima semana se pondrá realmente mal para ellos porque la próxima semana vienen las plantas de energía”, dijo Trump en una entrevista con Fox News el martes.

“La próxima semana vienen los puentes. Vamos a desconectar todas sus plantas de energía. Vamos a desconectar todos sus puentes a menos que se sienten en la mesa y negocien”.

Trump también ha vuelto a imponer un bloqueo naval a los barcos iraníes en el estrecho de Ormuz como parte de la campaña de presión para llevar a Teherán a la mesa de negociaciones.

Con información de Post wires.