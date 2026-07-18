Guerra, boicots y presupuestos reducidos empujan a la cultura israelí al borde.

A medida que el trauma post-7 de octubre y post-guerra de Irán, posiblemente inter-Irán, continúa dejando su marca en todos nosotros, naturalmente, seguimos con nuestras vidas lo mejor que podemos. Hay niños que vestir, alimentar y preocuparse, padres mayores a quienes atender, trabajos y carreras para cultivar y facturas que pagar. Tanto por el cuerpo. Pero, ¿qué pasa con el alma?

Como las denominadas “Personas del Libro”, los judíos han mantenido tradicionalmente un fuerte y vibrante vínculo con la palabra escrita y la literatura de todo tipo. Posiblemente, lo que es más importante, somos una nación que indudablemente ha conocido su parte justa de persecución, lo que ha llevado a una existencia nómada y la capacidad ganada con esfuerzo de levantar estacas y continuar más o menos donde lo dejamos en nuestros nuevos hogares.

Eso ha dado lugar a una predilección por elecciones ocupacionales, que significan el modo de ganarse la vida que podemos llevar con nosotros, aunque las opciones a menudo estaban limitadas por lo que las autoridades del momento consideraban “kosher” para que los judíos se dedicaran. Y así los judíos se convirtieron en médicos, abogados, prestamistas, y también artistas.

El último tiene sus raíces en tiempos bíblicos. Hubo mucho canto en los templos de Jerusalén, y los Salmos fueron anotados, algunos por el rey David que tocaba su cítara y cantaba para calmar el atormentado pecho del rey Saúl.

Esa salutífera oferta sónica es un verdadero don para nuestra angustia generada circunstancialmente, mientras salíamos de los estrechos de la pandemia hacia el ataque bárbaro de Hamás, el capítulo de rehén exasperantemente prolongado, y luego a los ataques de misiles iraníes. No hay un momento aburrido.

A través de gran parte de esas crisis, nuestros artistas, en todas las disciplinas, se mantuvieron fieles a sus caminos creativos, a pesar de luchar enormemente para llegar a fin de mes. “Somos locos”, fue una observación que encontré recientemente, cortesía de la directora ejecutiva de los Estudios de Artistas del Cubo de Arte con sede en Jerusalén, Lee He Shulov, después de mi expresión de asombro y admiración por la producción incesante, abundante y de alta calidad de los artistas locales. “Simplemente tenemos que seguir adelante con nuestro trabajo artístico”, agregó sin ceremonias.

En medio de todo ese paisaje desolador, está claro que los ministr…