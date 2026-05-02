BP obtiene más del doble de ganancias, superando las expectativas a medida que la guerra en Irán impulsa los precios del petróleo.

El gigante energético británico BP informó el martes que las ganancias del primer trimestre se duplicaron con creces respecto al año pasado, siguiendo un aumento en los precios del petróleo y el gas impulsado por el conflicto en Oriente Medio.

La compañía petrolera registró un beneficio subyacente de costos de reposición, utilizado como un proxy para el beneficio neto, de $3.2 mil millones para los primeros tres meses del año. Eso superó cómodamente las expectativas de los analistas de $2.63 mil millones, según un consenso compilado por LSEG.

Las ganancias de BP llegan en un momento en que las compañías petroleras y gasíferas experimentan un impulso significativo en el precio de las acciones, con los precios de los combustibles fósiles disparados desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero.

Las acciones de BP subieron un 2.5% durante las operaciones matutinas. Las acciones listadas en Londres han avanzado más del 32% este año, lo que significa que BP es la segunda compañía, después de TotalEnergies de Francia, entre las cinco supermayoristas petroleras principales.

Los analistas de Citi dijeron que las primeras declaraciones del nuevo CEO de BP muestran “un claro énfasis en la reducción de la deuda financiera y en disminuir el costo de la deuda de la compañía”.

BP espera que la producción upstream reportada sea más baja en comparación con los primeros tres meses del año, citando mantenimiento estacional y disrupciones en Oriente Medio.

La junta directiva de BP sufrió una revuelta de accionistas en su reunión general anual la semana pasada después de un enfrentamiento tenso con los inversores sobre la gobernanza corporativa y la transparencia climática.