Calendario, resultados, plantilla y horarios de la Liga de Campeones del PSG 2025/26

Tras conseguir el triplete la temporada pasada, el Paris Saint-Germain tiene como objetivo convertirse en el primer equipo desde el Real Madrid en la temporada 2017/18 en defender con éxito el título de la Liga de Campeones. París terminó 19 puntos por delante del segundo clasificado, Marsella, en la Ligue 1 y visitó al Barcelona, con cinco títulos europeos, y al Bayern de Múnich, con seis títulos, entre sus partidos de fase de grupos esta temporada.

El equipo de Luis Enrique luego venció al Mónaco en los play-offs de la fase de eliminatorias, al Chelsea en octavos de final y al Liverpool en cuartos de final.

Echa un vistazo a los partidos, resultados y plantilla del PSG para la Liga de Campeones 2025/26, así como un vistazo al calendario.

A continuación se muestran los partidos y resultados del PSG. Jugarán contra el Bayern de Múnich en semifinales y contra el Arsenal o el Atlético de Madrid en una posible final. Ambas piernas de la semifinal comienzan a las 20:00 BST.

– Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026 – Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026 – Final: 30 de mayo de 2026

Esta fue la lista A de la plantilla del PSG en la Liga de Campeones registrada desde octavos de final en febrero de 2026. Las presentaciones de la lista B, conformadas por jugadores nacidos después del 1 de enero de 2004 que han sido elegibles para jugar en el club durante un período ininterrumpido de dos años desde su cumpleaños número 15, también se pueden hacer hasta la medianoche antes de cada partido.

En un cambio respecto al formato de fase de grupos anterior realizado hasta la temporada 2023/24, ahora cada equipo juega ocho partidos en la fase de grupos, todos contra diferentes oponentes. Cuatro de esos partidos serán como local y cuatro como visitante, con los oponentes determinados según cuatro bombos de clasificación divididos por rangos.

Los equipos jugarán contra dos oponentes de cada uno de esos bombos, uno contra un equipo de cada bombo en casa y uno de visitante. Los resultados deciden la clasificación general en una liga.

Los ocho primeros equipos en la tabla se clasifican automáticamente para los octavos de final. Los equipos que terminen del noveno al vigésimo cuarto lugar competirán en una fase de eliminatorias de play-off a doble partido para llegar a los octavos de final. Los equipos que terminen en el puesto 25 o más bajo quedan eliminados de Europa por esa temporada.

La final se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en la Arena Puskás en Budapest, hogar de la selección nacional de Hungría.

TNT Sports y Amazon Prime Video tienen los derechos de transmisión en vivo de la Liga de Campeones en el Reino Unido. Amazon tiene la primera elección de los juegos del martes, mientras que todos los demás partidos se muestran en TNT Sports. BBC Sport también tiene los derechos de resúmenes.

Los televidentes pueden transmitir en vivo los partidos a través de las aplicaciones dedicadas de los broadcasters. TNT Sports cuesta £30.99 al mes e incluye Eurosport y entretenimiento. Una membresía de Prime Video cuesta £8.99 al mes o £95 al año, con una oferta a mitad de precio para fans de entre 18 y 22 años.

Las aplicaciones están disponibles en una amplia gama de dispositivos, incluidos televisores inteligentes y consolas de juegos.